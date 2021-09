Fall Sports Scoreboard For September 21st, 2021

VOLLEYBALL

Stryker 3 Pettisville 0

North Central 3 Montpelier 0

Fairview 3 Edgerton 0

Wauseon 3 Evergreen 0

Swanton 3 Liberty Center 0

Archbold 3 Patrick Henry 0

Bryan 3 Delta 1

GIRLS SOCCER

Evergreen 1 Wauseon 0

Bryan 5 Liberty Center 2

Archbold 4 Delta 0

BOYS SOCCER

Delta 4 Archbold 3

BOYS GOLF

GMC Tournament (@ Ironwood GC)

TEAM SCORES: 1. Paulding 351); 2. Wayne Trace 352; 3. Edgerton 360 (E. Kennerk 79, K. Kennerk 80, Swank 99, B. Leppelmeier 102); 4. Tinora 369; 5. Fairview 369; 6. Ayersville 370; 7. Antwerp 392; 8. Hicksville 401;

TOP 10 INDIVIDUALS: 1. Esten Kennerk (Edgerton) 79; 2. Kaden Kennerk (Edgerton) 80; T3. Braylen Moreno (Antwerp) 81, Kyle Dominique (Paulding) 81, Kyle Sutton (Wayne Trace) 81; 6. Luke Schroeder (Ayersville) 82; 7. Evan Crosby (Wayne Trace) 84; T8. Gaige McMichael (Antwerp) 85, Ethan Foltz (Paulding) 85; 10. Aidan Pollick (Hicksville) 87

GIRLS GOLF

GMC Tournament (@ Ironwood GC)

TEAM SCORES: 1. *Edgerton 402 (Reliford 97, Sleesman 100, Walkup 102, Giesige 103); 2. Hicksville 402; 3. Fairview 405; 4. Wayne Trace 434; 5. Antwerp 438; 6. Ayersville (no team score); 7. Tinora (no team score) *wins on 5th player tiebreaker

TOP 10 INDIVIDUALS: 1. Kenzie Schroeder (Hicksville) 75; 2. Lorelle Hetrick (Fairview) 82; 3. McCartney Lucas (Antwerp) 90; 4. Breana Reliford (Edgerton) 97; 5. Autumn Osborne Ayersville) 98, Julia Garza (Hicksville) 98; 7. Riley Daeger (Wayne Trace) 99; T8. Melanie Mills (Antwerp) 100, Ashlyn Sleesman (Edgerton) 100; T10. Briana Walkup (Edgerton) 102; Rylee Joost (Tinora) 102