Montpelier Junior High & High School Honor Roll For Fourth Quarter

Posted By: Newspaper Staff June 9, 2022

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HIGH SCHOOL HONOR ROLL-Madison Riley Brown, Baylee Mae Davis, Kensie Elizabeth Hall, Payten Lea Hall, Braylon Izaiah Hopper, Magdelyn J Jacob, Piper Addison JoHantgen, Emme Geraldine Miller, Emerson Oliver Moor, Owen Henry Sommer, Precious August Rayne Stoner, Ileannah Elizabeth-Sue Taylor, Neriah Addison Thorp, Henna Marie Vela, Sawan Malee Vilaychith, Madalyn A Wolfenbarger, Griffin Charles Cooley, Preston Joe Dean, Joel Starr Dohner, Johnathan Daniel Fritsch, Jason R Lincoln Jr, Colton Alexander Nofzinger, Logan Lee Pontious, Hayden Matthew Sharps, Jaxon Jay Stahler.

HIGH SCHOOL ALL A’s-Olivia Grace Kannel, Hannah Grace Martin, Dick, Caroline Tiebe, Bria Mackenzie Friend, Luke C Friend, Mallory Marie Hornung, Abraham Lincoln Lee, Wade Garrett Lee Mauk, Mason B Phonephomhom, Angela Marie Stantz.

JUNIOR HIGH HONOR ROLL-Madison Riley Brown, Baylee Mae Davis, Kensie Elizabeth Hall, Payten Lea Hall, Braylon Izaiah Hopper, Magdelyn J Jacob, Piper Addison JoHantgen, Emme Geraldine Miller, Emerson Oliver Moor, Owen Henry Sommer, Precious August Rayne Stoner, Ileannah Elizabeth-Sue Taylor, Neriah Addison Thorp, Henna Marie Vela, Sawan Malee Vilaychith, Madalyn A Wolfenbarger, Griffin Charles Cooley, Preston Joe Dean, Joel Starr Fritsch, Johnathan Daniel Dohner, Jason R Lincoln Jr, Colton Alexander Nofzinger, Logan Lee Pontious, Hayden Matthew Sharps, Jaxon Jay Stahler.

JUNIOR HIGH ALL A’s-Olivia Grace Kannel, Hannah Grace Martin, Caroline Tiebe Dick, Bria Mackenzie Friend, Luke C Friend, Mallory Marie Hornung, Abraham Lincoln Lee, Wade Garrett Lee Mauk, Mason BPhonephomhom, Angela Marie Stantz.

FOUR COUNTY HONOR ROLL-Braidan Brunt, Dale Champion, Cooper Clark, Abigail Eldringhoff, Heath Frantom, Aidan Higbie, Connor Kerby, Addie Mattern, Austyn Miklovic, Ivan Nichols, Winston Nichols, David Reyes, Ahna Rowe.

FOUR COUNTY ALL A’s-Jaedyn Caldwell, Trista Ussery.

 

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