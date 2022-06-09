HIGH SCHOOL HONOR ROLL-Madison Riley Brown, Baylee Mae Davis, Kensie Elizabeth Hall, Payten Lea Hall, Braylon Izaiah Hopper, Magdelyn J Jacob, Piper Addison JoHantgen, Emme Geraldine Miller, Emerson Oliver Moor, Owen Henry Sommer, Precious August Rayne Stoner, Ileannah Elizabeth-Sue Taylor, Neriah Addison Thorp, Henna Marie Vela, Sawan Malee Vilaychith, Madalyn A Wolfenbarger, Griffin Charles Cooley, Preston Joe Dean, Joel Starr Dohner, Johnathan Daniel Fritsch, Jason R Lincoln Jr, Colton Alexander Nofzinger, Logan Lee Pontious, Hayden Matthew Sharps, Jaxon Jay Stahler.
HIGH SCHOOL ALL A’s-Olivia Grace Kannel, Hannah Grace Martin, Dick, Caroline Tiebe, Bria Mackenzie Friend, Luke C Friend, Mallory Marie Hornung, Abraham Lincoln Lee, Wade Garrett Lee Mauk, Mason B Phonephomhom, Angela Marie Stantz.
JUNIOR HIGH HONOR ROLL-Madison Riley Brown, Baylee Mae Davis, Kensie Elizabeth Hall, Payten Lea Hall, Braylon Izaiah Hopper, Magdelyn J Jacob, Piper Addison JoHantgen, Emme Geraldine Miller, Emerson Oliver Moor, Owen Henry Sommer, Precious August Rayne Stoner, Ileannah Elizabeth-Sue Taylor, Neriah Addison Thorp, Henna Marie Vela, Sawan Malee Vilaychith, Madalyn A Wolfenbarger, Griffin Charles Cooley, Preston Joe Dean, Joel Starr Fritsch, Johnathan Daniel Dohner, Jason R Lincoln Jr, Colton Alexander Nofzinger, Logan Lee Pontious, Hayden Matthew Sharps, Jaxon Jay Stahler.
JUNIOR HIGH ALL A’s-Olivia Grace Kannel, Hannah Grace Martin, Caroline Tiebe Dick, Bria Mackenzie Friend, Luke C Friend, Mallory Marie Hornung, Abraham Lincoln Lee, Wade Garrett Lee Mauk, Mason BPhonephomhom, Angela Marie Stantz.
FOUR COUNTY HONOR ROLL-Braidan Brunt, Dale Champion, Cooper Clark, Abigail Eldringhoff, Heath Frantom, Aidan Higbie, Connor Kerby, Addie Mattern, Austyn Miklovic, Ivan Nichols, Winston Nichols, David Reyes, Ahna Rowe.
FOUR COUNTY ALL A’s-Jaedyn Caldwell, Trista Ussery.
Be the first to comment on "Montpelier Junior High & High School Honor Roll For Fourth Quarter"