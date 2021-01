(Paid Content) SECOND QUARTER HONOR ROLL: Wauseon Middle School

Honor The Newborns – Five Year Olds In Your Life

The following students btained a 3.0 grade point average or above.

*Denotes students who obtained a 4.0 grade point average and are on the all “A” Honor Roll

6TH GRADE-Elian Alvarez, Gage Amoss, Addison Baldwin, Mia Barajas*, Brooklyn Binkley*, Keegan Boughton, Jason Brady, Kenlee Bronson, Tristan Burkholder, Brian Camacho, Brody Chittenden, Jacob Cole, Alayna Corley, Andrew Coulter, Jack Croninger, Kadence Croninger*, Camden Custard*, Victor Dearcia, Natasha Edwards, Addison Fisher, Lauren Foltz*, Brady Fry, Kassandra Gigax, Madison Haas, Kelly Hahn, Jack Hall, Amya Hallett*, Ethan Hardee, Caiden Heffern*, Alyson Heller, Logan Henricks, Harlie Hensley*, Christian Horner, Javier Ibarra, Slade Inderrieden, Jaione Jackson, Mackenzie Jacobsen

John James*, Emmanuel Jimenez, Ezekiel Jimenez*, Shaylyn Kessler, Abigail Kissel”, Jacob Klopfenstein*, Brynlee Knapp, Tucker Knierim, Hayden Konieczka*, Karsyn Lavinder, Gavin Ledyard, Lexus Long, Dulce Martinez, Jacob Miller*, Liliana Molina, Xzavier Molina*, Connor Mulhollen, Samantha Neuenschwander, Sidney O’Dell*, Camryn O’Neill, Kelby Parsons, Tristan Pena*, Mark Phillips, Kyson Powers, Jordyn Przepiora, Trygg Radabaugh, Malachi Reeder, Landon Reynoldsm Riley Riegsecker, Drew Ringenberg*, Jayden Robinson, Tyler Rodriguez, Brooke Rohrs, Josephine Russell, Aiden Rutledge, Laynee Sanford, Lane Schindler, Justin Schmunk*, Caleb Shadbolt, Connor Shadbolt, Brody Shehorn*, Weston Smith*, Madyson Sommers*, Brooklyn Springfield, Shane Stasa, Halle Stevens, Logan Stinner, Jackson Strader*, Andre Sua Gurung*, Tyler Tester*, Paisley Theaker-Erway, Gabriel Tripp, Ella Tule*, Clay Wasnich*, Malachi Wyse*, Nathan Young”, Presley Zeigler*

7TH GRADE-Mariah Acevedo, Kahle Albright*, Jack Altstaetter, Zea Armstrong, Zachary Bachman, Brody Balser, Lucas Biddle, Joshua Bourn*, Aiden Buehrer, Masyn Buehrer, Brayden Burkholder, Matea Burkholder, Anika Cagala*, Jackson Carroll*, Bryanna Cole, Miles Colon, Aizlynn Coronado*, Jadyn Demaline, Gabrielle Dominique, Jaden Duncan, Kara Ehrsam*, Morgan Ellinwood, Gracyn Felix, Ava Foote*, Maddisyn Frederick, Ella Gallardo, Kirsten Gleckler, Samuel Glenn, Shaan Halepota, Tegan Hamilton*, Zachary Hardy*, Wyatt Hays, Nathan Hernandez, Carly Hite, Gavin Holcomb*, Kendall Horner*, Kiya Kehle, Allison Kretz, Madison Lane*, Marin Leatherman*, Shelbi Leija*, Xavier Mathers, Bella McGuire*, Eliana McWherter, Collin Mennetti*, Brooklyn Miller, Alisha Monserrat, Jayden Morales, Alana Morr, Morgan Myers*, Anela Neifer, Tagan Pauley, Jozie Przepiora, Luna Rademaker, Dominic Ramsey, Thomas Reed, Ella Rhoades, Arabella Rice, Ava Rice*, Emmerie Rodriguez*, Braelyn Rupp*, Ruth Shelt, Jordan Sickmiller, Gavin Sigg*, Noah Smeltzer*, Kylee Smith*, Josie Spires, Hailey Stewart*, Audrey Strader*, Carter Stuckey*, Bodie Vasvery, Isaiah Villarreal, Elley Ward, Mason Weirauch, Maguire Willson*, Taylor Wilson, Ethan Woodard, Madisyn Woodby, Riana Woodruff, Kymberlee Yocom, Joaquin Zuniga

8TH GRADE-Jacob Aeschliman, Kynnedy Agar*, Max Albon, Kali Albright, Reese Ankney, Karli Badenhop*, Cadence Bauer, Gavyn Birtcher, Quinn Blosser*, Kylerr Bronson, Monica Brown, Raja Burkholder, Katherine Busse, Sonia Cruz, Savannah Davis, Alyssa DiSanti, Micah Dixon, Kayla Duncan, Elise Eberle, Laila Felzer, Brailyn Fogarty, Bella Frank, Avery Fruchey, Haylie Garner, Talia Gerlach, Clark Gleckler, Landon Gleckler*, Carter Gype, Cameron Hunter*, Daniel Jimenez, Alexandria Johnson, Emily Jones, Sydney Keesbury, Aiden King*, Caleb Kissel*, lzabella Knapp, Zavian LaFountain, Emily Lee, Kaylynn Martin, Brooklyn Martinez*, Layla Martinez, Malachi Mason, Cheyene McGary, Ismael Montes, Kendyl Moore, Nathaniel Mozena, Nalu Neifer, Kohen Nofziger*, Landon O’Dell*, Phoebe Oyer, Ava Pelok*, Jaylee Perez, Gabriella Pfund, Kirstin Pratt, Camryn Rash, Seth Richer, Chloe Robertson*, Brody Rodriguez*, Selah Sanchez, Odalys Santillanes, Mykale Schneider, Ethan Schnitkey*, Alexandria Schultz, Wyatt Smith, Mackenzie Stasa*, Nathaniel Stinner, Nicholas Stinner, Madison Strain, Dawson Stutzman, Shelby Swartz, Addison Tester, Johanna Tester*, Brooklyn Tripp, Benjamin Tule*, Ashton Vonier, Destiny Walker, Kallie Waxler, Wyatt Welch, Logan Williams, Bradic Windisch