High School Sports Schedule For Friday, December 19, 2025

GIRLS BASKETBALL
BBC
Stryker @ Edon 6pm (JV 2 quarters)
Hilltop @ Fayette 6pm (JV 2 quarters)
Holgate @ Montpelier 6pm (Varsity only)
Pettisville @ North Central 6pm (Varsity only)
NWOAL
Archbold @ Bryan 6pm
Evergreen @ Delta 6pm (JV 2 quarters)
Wauseon @ Liberty Center 6pm
BOYS BASKETBALL
NON-LEAGUE
Miller City @ Swanton 6pm
GMC
Hicksville @ Edgerton 6pm
BOWLING
Delta @ Swanton 4pm
Wauseon @ Bryan 4pm
SWIM & DIVE
Bryan/Wauseon (Dive) @ NW Classic Invitational 2:15pm (Bowling Green)
BOYS WRESTLING
Delta @ Olentangy Liberty Classic 5pm
Archbold @ Wauseon 6pm
GIRLS WRESTLING
Archbold/Wauseon @ Findlay Invitational 2pm