Close Menu
Friday, December 19
Login
Sports

High School Sports Schedule For Friday, December 19, 2025

By No Comments1 Min Read

GIRLS BASKETBALL

BBC
Stryker @ Edon 6pm (JV 2 quarters)
Hilltop @ Fayette 6pm (JV 2 quarters)
Holgate @ Montpelier 6pm (Varsity only)
Pettisville @ North Central 6pm (Varsity only)

NWOAL
Archbold @ Bryan 6pm
Evergreen @ Delta 6pm (JV 2 quarters)
Wauseon @ Liberty Center 6pm

BOYS BASKETBALL

NON-LEAGUE
Miller City @ Swanton 6pm

GMC
Hicksville @ Edgerton 6pm

BOWLING

Delta @ Swanton 4pm
Wauseon @ Bryan 4pm

SWIM & DIVE

Bryan/Wauseon (Dive) @ NW Classic Invitational 2:15pm (Bowling Green)

BOYS WRESTLING

Delta @ Olentangy Liberty Classic 5pm
Archbold @ Wauseon 6pm


GIRLS WRESTLING

Archbold/Wauseon @ Findlay Invitational 2pm

 

Share.

Related Posts

Leave A Reply