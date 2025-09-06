High School Sports Schedule For Saturday, September 6, 2025

CROSS COUNTRY

Archbold/Bryan/Edgerton/Evergreen/Fayette/North Central/Pettisville/Swanton/Wauseon @ Tiffin Carnival 8:30am

Montpelier @ Leipsic Invitational 10am

GIRLS TENNIS

Bryan @ Huron 11am (OTCA Tournament District Quarterfinals)

FOOTBALL

NON-LEAGUE

Antwerp @ Hilltop 7pm

NORTHERN 8

Danbury @ Stryker 6pm

VOLLEYBALL

North Central @ Kalida Invitational 9am

Edgerton @ Fostoria Invitational 9am

Hilltop @ Bryan 10am

Swanton @ Gibsonburg 10am

Stryker @ Delta 10am

Pettisville @ Hicksville 10am

BOYS SOCCER

Ottawa Hills @ Bryan 11am

Evergreen at Miller City 11am

Lake at Swanton 11am

Wauseon at Toledo CC 11am

Pettisville @ Defiance 12:30pm

Delta @ St. Marys 1pm

Archbold @ Bluffton 6:50pm

GIRLS SOCCER

Miller City @ Delta 10am

Lake at Swanton 1pm

Toledo Christian at Wauseon 11am

Napoleon @ Archbold 11am