Close Menu
Saturday, September 6
Login
Sports

High School Sports Schedule For Saturday, September 6, 2025

By No Comments1 Min Read

CROSS COUNTRY

Archbold/Bryan/Edgerton/Evergreen/Fayette/North Central/Pettisville/Swanton/Wauseon @ Tiffin Carnival 8:30am
Montpelier @ Leipsic Invitational 10am

GIRLS TENNIS

Bryan @ Huron 11am (OTCA Tournament District Quarterfinals)

FOOTBALL

NON-LEAGUE

Antwerp @ Hilltop 7pm

NORTHERN 8


Danbury @ Stryker 6pm

VOLLEYBALL

North Central @ Kalida Invitational 9am
Edgerton @ Fostoria Invitational 9am
Hilltop @ Bryan 10am
Swanton @ Gibsonburg 10am
Stryker @ Delta 10am
Pettisville @ Hicksville 10am

BOYS SOCCER

Ottawa Hills @ Bryan 11am
Evergreen at Miller City 11am
Lake at Swanton 11am
Wauseon at Toledo CC 11am
Pettisville @ Defiance 12:30pm
Delta @ St. Marys 1pm
Archbold @ Bluffton 6:50pm


GIRLS SOCCER

Miller City @ Delta 10am
Lake at Swanton 1pm
Toledo Christian at Wauseon 11am
Napoleon @ Archbold 11am

 

Share.

Related Posts

Leave A Reply