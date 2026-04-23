High School Sports Schedule For Thursday, April 23, 2026

VARSITY SOFTBALL

NWOAL

Swanton @ Delta 5pm
Wauseon @ Archbold 5pm
Bryan @ Liberty Center 5pm
Evergreen @ Patrick Henry 5pm

GMC

Edgerton @ Tinora 5pm

BBC

North Central @ Edon 5pm
Montpelier @ Fayette 5pm
Hilltop @ Holgate 5pm (POSTPONED; MAKEUP TBA)
Stryker @ Pettisville 5pm

VARSITY BASEBALL

NWOAL

Wauseon @ Archbold 5pm
Bryan @ Liberty Center 5pm
Swanton @ Delta 5pm
Evergreen @ Patrick Henry 5pm

GMC

Edgerton @ Tinora 5pm

BBC

Hilltop vs. Holgate 5pm (@ Defiance HS)
Montpelier @ Fayette 5pm
North Central @ Edon 5pm
Stryker @ Pettisville 5pm

BOYS TENNIS

Bryan @ Bluffton 5pm

 

