High School Sports Schedule For Tuesday, September 22, 2026

GIRLS GOLF

Archbold/Bryan/Delta/Edgerton/Edon/Evergreen/Hilltop/Montpelier/North Central/Pettisville/Stryker/Swanton/Wauseon @ Division II Sectionals 9am (@ Ironwood Golf Course)

BOYS GOLF

Edgerton/North Central @ Wauseon 4:30pm

VOLLEYBALL

NWOAL

Archbold @ Patrick Henry 5:30pm

Evergreen @ Wauseon 5:30pm

Liberty Center @ Swanton 5:30pm

Delta @ Bryan 5:30pm

GMC

Wayne Trace @ Edgerton 5:30pm

NON-LEAGUE

Hilltop @ North Central 4:30pm

Montpelier @ Edon 5:30pm

Stryker @ Fayette 5:30pm

BOYS SOCCER

TAAC

Emmanuel Christian @ Pettisville 5pm

NON-LEAGUE

Delta @ Old Fort 5pm

Wauseon @ Miller City 7pm

GIRLS SOCCER

NWOAL

Bryan @ Wauseon 5pm

Liberty Center @ Delta 5pm

Swanton @ Evergreen 7pm

GIRLS TENNIS

Archbold @ Ottawa-Glandorf 5pm

CROSS COUNTRY

Evergreen @ Blissfield (MI) 4:30pm

Edgerton/Edon/Fairview/Montpelier @ North Central 4:30pm