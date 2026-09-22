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Monday, September 21
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Sports

High School Sports Schedule For Tuesday, September 22, 2026

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GIRLS GOLF

Archbold/Bryan/Delta/Edgerton/Edon/Evergreen/Hilltop/Montpelier/North Central/Pettisville/Stryker/Swanton/Wauseon @ Division II Sectionals 9am (@ Ironwood Golf Course)

BOYS GOLF

Edgerton/North Central @ Wauseon 4:30pm

VOLLEYBALL

NWOAL
Archbold @ Patrick Henry 5:30pm
Evergreen @ Wauseon 5:30pm
Liberty Center @ Swanton 5:30pm
Delta @ Bryan 5:30pm

GMC
Wayne Trace @ Edgerton 5:30pm

NON-LEAGUE
Hilltop @ North Central 4:30pm
Montpelier @ Edon 5:30pm
Stryker @ Fayette 5:30pm

BOYS SOCCER

TAAC
Emmanuel Christian @ Pettisville 5pm

NON-LEAGUE
Delta @ Old Fort 5pm
Wauseon @ Miller City 7pm

GIRLS SOCCER

NWOAL
Bryan @ Wauseon 5pm
Liberty Center @ Delta 5pm
Swanton @ Evergreen 7pm

GIRLS TENNIS

Archbold @ Ottawa-Glandorf 5pm

CROSS COUNTRY

Evergreen @ Blissfield (MI) 4:30pm
Edgerton/Edon/Fairview/Montpelier @ North Central 4:30pm

 

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