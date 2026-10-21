High School Sports Schedule For Wednesday, October 21, 2026

VOLLEYBALL
DIVISION VII-NW 1 SECTIONAL FINALS
@ Edon HS
No. 5 Pettisville vs. No. 2 Stryker 6pm
No. 1 Edon vs. No. 8 Edgerton 7:30pm
DIVISION VII-NW 4 SECTIONAL FINAL
No. 7 Hilltop @ No. 3 North Central 6pm
GIRLS SOCCER
DIVISION V-NW 1 SECTIONAL FINAL
No. 5 Delta @ No. 3 Liberty Center 7pm
DIVISION V-NW 4 SECTIONAL FINALS
No. 7 Swanton @ No. 1 Archbold 5pm
No. 6 Evergreen @ No. 4 Toledo Christian 5pm
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