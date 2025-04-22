High School Sports Scoreboard For April 21, 2025

VARSITY BASEBALL
Archbold 6, Swanton 5
Patrick Henry 5, Bryan 1
Evergreen 5, Delta 3
Wauseon 14, Liberty Center 4
Hicksville 17, Edon 2 (5 innings)
Edgerton 11, North Central 1 (5 innings)
Emmanuel Christian 8, Stryker 3
Fairview 7, Montpelier 1 (11 innings)
VARSITY SOFTBALL
Archbold 10, Swanton 0 (5 innings)
Bryan 7, Patrick Henry 0
Evergreen 9, Delta 5
Liberty Center 22, Wauseon 14
Hilltop 17, Tinora 6 (5 innings)
Edon 8, Hicksville 6
Pettisville 11, North Central 2
Hamilton, IN 18, Stryker 6 (6 innings)
BOYS TENNIS
Bryan 5, Defiance 0