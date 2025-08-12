Close Menu
Monday, August 11
The Village Reporter
Sports

High School Sports Scoreboard For August 11, 2025

BOYS GOLF

Lima Shawnee Invitational
1. Toledo St. John’s 308; 2. Pettisville 309; 3. Anthony Wayne 321; 4. Kalida 322; 5. Toledo St. Francis 32; 6. Sylvania Northview 325; T7. Lehman Catholic 328, Ottawa-Glandorf 328; 9. Perrysburg 335; 10. Lima Shawnee 337; 11. Minster 347

Fayette 161, Evergreen 161 (Fayette wins on 5th man tiebreaker)

GIRLS GOLF

Sylvania Golf Invitational
1. Anthony Wayne 334; 2. Sylvania Northview 374; 3. Archbold 379; 4. Sylvania Southview 402; 5. Van Buren 413; 6. Toledo Whitmer 424; 7. Bowling Green 429

Eagle Rock Shootout
1. Tinora 414; T2. Defiance 416, Montpelier 416; 4. Napoleon 433; 5. Patrick Henry 470

 

