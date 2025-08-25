High School Sports Scoreboard For August 25, 2025

VOLLEYBALL
Archbold 3, Springfield 0
Ayersville 3, Delta 0
Paulding 3, Bryan 0
Antwerp 3, Montpelier 1
Pettisville 3, Fayette 0
Hilltop 3, Hicksville 0
Edon 3, Edgerton 0
Tinora 3, Swanton 1
BOYS GOLF
Hicksville 170, Edgerton 213
Wauseon 169, Napoleon 169 (Wauseon wins on 5th score tiebreaker)
Archbold 167, Paulding 176, Holgate 182
Swanton 168, Lake 174
Perrysburg 157, Pettisville 163
Tinora 167, Wayne Trace 170, Antwerp 181, Stryker 199
GIRLS GOLF
Archbold 183, Kalida 199
Montpelier 183, Bryan 202
Delta 192, Ayersville 211, Paulding 214, Hicksville 225
Sylvania Northview 179, Evergreen 216
Wayne Trace 182, Antwerp 224, Edgerton 224
BOYS SOCCER
Swanton 3, Toledo Start 0
Wauseon 6, Oak Harbor 0
GIRLS TENNIS
MVCD 5, Archbold 0
Bryan 5, Napoleon 0
Toledo Whitmer 4, Wauseon 1