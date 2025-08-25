Close Menu
Monday, August 25
High School Sports Scoreboard For August 25, 2025

VOLLEYBALL

Archbold 3, Springfield 0
Ayersville 3, Delta 0
Paulding 3, Bryan 0
Antwerp 3, Montpelier 1
Pettisville 3, Fayette 0
Hilltop 3, Hicksville 0
Edon 3, Edgerton 0
Tinora 3, Swanton 1

BOYS GOLF

Hicksville 170, Edgerton 213
Wauseon 169, Napoleon 169 (Wauseon wins on 5th score tiebreaker)
Archbold 167, Paulding 176, Holgate 182
Swanton 168, Lake 174
Perrysburg 157, Pettisville 163
Tinora 167, Wayne Trace 170, Antwerp 181, Stryker 199

GIRLS GOLF

Archbold 183, Kalida 199
Montpelier 183, Bryan 202
Delta 192, Ayersville 211, Paulding 214, Hicksville 225
Sylvania Northview 179, Evergreen 216
Wayne Trace 182, Antwerp 224, Edgerton 224

BOYS SOCCER

Swanton 3, Toledo Start 0
Wauseon 6, Oak Harbor 0

GIRLS TENNIS

MVCD 5, Archbold 0
Bryan 5, Napoleon 0
Toledo Whitmer 4, Wauseon 1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

