Tuesday, August 26
Sports

High School Sports Scoreboard For August 26, 2025

VOLLEYBALL

Hilltop 3, Montpelier 0
North Central 3, Fayette 0
Stryker 3, Edgerton 1
Edon 3, Pettisville 2
Archbold 3, Liberty Center 1
Swanton 3, Wauseon 0
Evergreen 3, Bryan 0
Patrick Henry 3, Delta 0

BOYS GOLF

Evergreen 180, Emmanuel Christian 188
Montpelier 152, Edon 230
Hicksville 156, Antwerp 170, Fairview 183, Edgerton 222
Pettisville 149, Stryker 192
Wauseon 162, Paulding 182
Hilltop 165, North Central 175
Holgate 178, Fayette 183

GIRLS GOLF

Wauseon 185, Kalida 189, Edgerton 258

GIRLS TENNIS

Toledo St. Ursula 5, Wauseon 0
Bryan 5, Van Wert 0

GIRLS SOCCER

Evergreen 7, Wauseon 0
Archbold 4, Delta 0
Bryan 3 Liberty Center 1


BOYS SOCCER

Continental 1, Bryan 0
Lima Shawnee 3, Delta 0
Liberty Center 6, Pettisville 0

BOYS CROSS COUNTRY

Antwerp 19, Edgerton 40

GIRLS CROSS COUNTRY

Antwerp 21, Edgerton 47, Edon 61


 

