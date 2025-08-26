High School Sports Scoreboard For August 26, 2025

VOLLEYBALL
Hilltop 3, Montpelier 0
North Central 3, Fayette 0
Stryker 3, Edgerton 1
Edon 3, Pettisville 2
Archbold 3, Liberty Center 1
Swanton 3, Wauseon 0
Evergreen 3, Bryan 0
Patrick Henry 3, Delta 0
BOYS GOLF
Evergreen 180, Emmanuel Christian 188
Montpelier 152, Edon 230
Hicksville 156, Antwerp 170, Fairview 183, Edgerton 222
Pettisville 149, Stryker 192
Wauseon 162, Paulding 182
Hilltop 165, North Central 175
Holgate 178, Fayette 183
GIRLS GOLF
Wauseon 185, Kalida 189, Edgerton 258
GIRLS TENNIS
Toledo St. Ursula 5, Wauseon 0
Bryan 5, Van Wert 0
GIRLS SOCCER
Evergreen 7, Wauseon 0
Archbold 4, Delta 0
Bryan 3 Liberty Center 1
BOYS SOCCER
Continental 1, Bryan 0
Lima Shawnee 3, Delta 0
Liberty Center 6, Pettisville 0
BOYS CROSS COUNTRY
Antwerp 19, Edgerton 40
GIRLS CROSS COUNTRY
Antwerp 21, Edgerton 47, Edon 61