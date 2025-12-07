High School Sports Scoreboard For December 6, 2025

BOYS BASKETBALL
Otsego 97, Evergreen 90 (OT)
Stryker 71, Hilltop 38
Bryan 57, Hicksville 30
Edgerton 56, Fayette 39
Edon 67, Lakewood Park Christian 53
Fairview 50, Wauseon 39
Montpelier 61, Delta 46
Paulding 60, Pettisville 57
Swanton 62, Northwood 17
Archbold 46, Kalida 38
GIRLS BASKETBALL
Evergreen 57, Montpelier 25
Hicksville 63, Swanton 14
BOYS WRESTLING
Hicksville Invitational
TEAMS SCORES: 1. Bryan 179.5; 2. Parkway 179; 3. Hicksville 156; 4. Montpelier 146.5; 5. Tinora 141; 6. Paulding 121; 7. Antwerp 96; 8. Elmwood 88.5; 9. Edgerton 80; 10. Napoleon 65.5; 11. Fairview 54; 12. Edon 4