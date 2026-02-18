High School Sports Scoreboard For February 17, 2026

GIRLS BASKETBALL
DIVISION IV SECTIONAL SEMIFINAL
Bryan 69, Toledo Woodward 4
BOYS BASKETBALL
North Central 53, Waldron (MI) 46
Eastwood 62, Delta 51
GIRLS BOWLING
Division II Districts (*indicates state qualifier)
TEAM SCORES: *1. St. Marys Memorial 3,805; 2. *Coldwater 3,800; 3. *Napoleon 3,727; 4. Bryan 3,474; 5. Perkins 3,383; 6. Willard 3,265; 7. Liberty Center 3,161; 8. Eastwood 3,139; 9. Upper Sandusky 3,113; 10. Patrick Henry 3,065; 11. Liberty-Benton 3,030; 12. Bath 2,985; 13. New Bremen 2,829; 14. Wynford 2,824; 15. Bucyrus 2,810; 16. Huron 2,767
INDIVIDUAL STATE QUALIFIERS: 1. Zoey Gillett (Bryan), 3. Olivia Lizzi (Perkins), 6. Kymberlee Yocom (Wauseon); OTHER AREA FINISHERS: 28. Emma Leonard (Swanton)