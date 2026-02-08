High School Sports Scoreboard For February 7, 2026

GIRLS BASKETBALL
Edgerton 41, North Central 30
Montpelier 43, Continental 25
Delta 72, MVCD 23
Evergreen 54, Lake 36
Stryker 53, Ayersville 26
Wauseon 45, Toledo St. Ursula 34
BOYS BASKETBALL
Napoleon 47, Archbold 45
Delta 57, Fostoria 56
Anthony Wayne 43, Wauseon 35
Celina 53, Bryan 43
Tinora 46, Pettisville 42
Montpelier 75, Continental 36
Ayersville 48, Stryker 45
Edon 55, Antwerp 45
BOYS BOWLING
NWOAL CHAMPIONSHIPS
1. Bryan 3527; 2. Liberty Center 3514; 3. Wauseon 3512; 4. Evergreen 3477; 5. Patrick Henry 3283; 6. Swanton 2570; 7. Delta 2373
GIRLS BOWLING
NWOAL Championships
1. Bryan 3414; 2. Wauseon 3227; 3. Liberty Center 3074; 4. Patrick Henry 2879; 5. Evergreen 2678; 6. Delta 2653; 7. Swanton 2485
BOYS WRESTLING
Division III Team Duals Regionals
Archbold 64, Mohawk 8
Liberty Center 54, Edison 24
Final: Archbold 52, Liberty Center 21
Archbold advances to State Duals
Division III Team Duals Regionals
Delta 44, Port Clinton 31
Genoa 39, Woodmore 35
Final: Delta 39, Genoa 25
Delta advances to State Duals
GIRLS WRESTLING
Team Duals Regionals
Tinora 49, Archbold 38