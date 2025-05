High School Sports Scoreboard For May 29, 2025

VARSITY BASEBALL

DIVISION V DISTRICT SEMIFINALS

Ottawa Hills 10, Archbold 0 (6 innings)

Eastwood 12, Swanton 2 (6 innings)

DIVISION VII DISTRICT SEMIFINALS

Montpelier 7, Edon 3

Edgerton 5, Hilltop 4

BOYS TRACK & FIELD

DIVISION II REGIONALS (@ Lexington-After day 1)

TEAM SCORES (4 events scored): 1. Liberty-Benton 22; 2. Ottawa-Glandorf 19; 3. Toledo C.C. 11; T4. Paulding 10, Ontario 10; T14. Archbold 4

FINALS

POLE VAULT – 5. P. Nofziger (Archbold) 14-4; 12. J. Aeschliman (Wauseon) 12-6

PRELIMS (Top 8 advance to Saturday finals)

110 HURDLES – 14. S. Richer (Wauseon) 16.24

100 METERS – 13. Wy. Smith (Wauseon) 11.33

4×200 RELAY – 9. Wauseon (C. Mennetti, A. Bachman, Wy. Smith, R. Riegsecker) 1:31

4×100 RELAY – 10. Wauseon (C. Mennetti, We. Smith, I. Westmeyer, A. Hicks) 43.85

400 METERS – 14. S. Woodward (Bryan) 51.66

300 HURDLES – 9. L. Krugh (Archbold) 41.25

4×400 RELAY – 8. Bryan (S. Woodward, C. Altaffer, J. Kennedy, N. Ridgway) 3:26

GIRLS TRACK & FIELD

DIVISION II REGIONALS (@ Lexington-After day 1)

TEAM SCORES (4 events scored): 1. Perkins 18; T2. Otsego 14, Fredericktown 14; 4. Hathaway Brown 10; 5. Shelby 9; 10. Napoleon 5; 16. Bryan 2

FINALS

4×800 RELAY – 7. Bryan (N. Stickney, K. Thiel, B. Richmond, K. Thormeier) 9:48

HIGH JUMP – 9. Johanna Tester (Wauseon) 5-0

SHOT PUT – 13. K. Ehrsam (Wauseon) 31-6

PRELIMS (Top 8 advance to Saturday finals)

4×100 RELAY – 14. Wauseon (Z. Badenhop, A. Crossgrove, J. Demaline, M. Stasa) 51.45

400 METERS – 11. A. Savage (Delta) 1:01.13; 12. A. Hurst (Archbold) 1:01.77

300 HURDLES – 8. M. Mireles (Archbold) 47.03

4×400 RELAY – 13. Archbold (R. Wendt, B. Hurst, L. Frey, A. Hurst) 4:16