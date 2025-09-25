High School Sports Scoreboard For September 25, 2025

BOYS GOLF
DIVISION II SECTIONALS (@ Eagle’s Landing)
Top 3 teams and 4 individuals not on qualifying team advance to Districts
TEAM SCORES: *1. Ottawa Hills 293; *2. Eastwood 310; *3. Archbold 324; 4. Genoa 325; 5. Toledo C.C. 326; 6. Wauseon 329; 7. Swanton 330; 8. Bryan 344; 9. Lake 348; 10. Delta 348; 11. Otsego 365; 12. Rossford 411
INDIVIDUAL QUALIFIERS: Dylan Smigelski (Swanton) 74; Lane Lopez (Delta) 76; Kai Dauber (Bryan) 77; Colby Ralston (Genoa) 77
DIVISION III SECTIONALS (@ Ironwood)
Top 3 teams and 3 individuals not on qualifying team advance to Districts
TEAM SCORES: 1. *Pettisville 308; *2. Montpelier 319; 3. *Tinora 323; 4. Evergreen 355; 5. Hicksville 357; 6. MVCD 358; 7. Hilltop 362; 8. Stryker 366; 9. Liberty Center 366; 10. Fairview 367; 11. Fayette 379; 12. North Central 379; 13. Edgerton 406; 14. Edon 432
INDIVIDUAL QUALIFIERS: Brody Wyckhouse (Liberty Center) 78; Cranston Banister (MVCD) 79; Tony Capretta (Liberty Center) 81
VOLLEYBALL
NON-LEAGUE
Kalida 3, Archbold 2
Wauseon 3, Toledo Start 0
Continental 3, Edgerton 1
Paulding 3, Delta 0
BBC
Holgate 3, Fayette 0
Hilltop 3, Stryker 0
Edon 3, North Central 1
Pettisville 3, Montpelier 2
BOYS SOCCER
Bryan 2, Elida 1
Wauseon 1, Napoleon 0
Swanton 9, Pettisville 2
MVCD 8, Delta 0
Ottawa Hills 1, Evergreen 0
GIRLS SOCCER
Evergreen 9, Swanton 1
Bryan 9, Wauseon 0
Delta 0, Liberty Center 0
Archbold 3, Miller City 0
GIRLS TENNIS
Bryan 4, Archbold 1
MVCD 4, Wauseon 1