Hilltop Elementary Second Quarter Honor Roll

Mrs. VanArsdalen – 3A: David Drewes, *Kaiden Gubbins, Evelyn Guillen, Jordyn Miller, Evelyn Pike, *Tanier Sabins, Maelynn Stockman, Owen White
Mrs. Baksa – 3B: Peyton Hamp, *Chloe Hilla, *Sophia Kuszmaul, *Macie Montague, Kree Null, *Adalyn Schaffner, Lylli Vallejo
Mr. Leu – 4A: Makenna Beltz, *Ethan Clark, Alaina Gamboe, *Cole Gerig, *Braydee Hatfield, Bliss Jones, Leland Mumaw, Elijah Serrano, Keriana Sidle, *Erik Thompson, *Alana Tressler
Mrs. Tanner – 4B: Sophie Beck, Tyler Coressel, Aiden Ferguson, Demi Hancock, *Isabella Hoffman, Keira Merillat, *Brett Neely, Madilyn Pike, Gavin Smith
Mrs. Steffes – 5A: Isaiahs Bravo, *Samantha Grimm, Tessa Jones, Jaylynn Oiler, Olivia Schmidlin, Grace Schuurman, Ezekiel Serrano, Jordynn Smith, Katelyn Yeupell
Mr. Hurd – 5B: Carleigh Burk, Chandler Hartman, Dane King, Brayden Laney, Victor Malnar, Cameron Marvin, Aria Miklovic
Mr. English – 6A: *David Culbertson, Kaselynn Deyo, Seeley Easley, Eliza Higgins, Ahlea Judy, *Mia Kuszmaul, Brooklynn Lanius, Roarke Layman, Dilana Leidy, Ezra Mahlman, Carlee Schaffner, *Ainsley Severence, Leigha Smith, *Brayden Talbott, Emma Verdin
Mr. Geis – 6B: *Tina Dickinson, Coleton Ebersole, *Ariana Fuller, *Dezirae Hahn, *Caelan Nofziger, Connor Prater, Alejandro Rubalcava,*Nayah Rodriguez, *Zia Siegel
* denotes all A’s