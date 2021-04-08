(Paid Content) THIRD QUARTER HONOR ROLL: Hilltop Elementary

Mrs. VanArsdalen – 3A: *Samantha Grimm, Chandler Hartman, *Dane King, London McAfee, Everett Ruskey, Ezekiel Serrano
Mrs. Goosman – 3B: Kailyn Ames, Isaiahs Bravo, Tessa Jones, Jaylynn Oiler
Mr. Leu – 4A: Tatym Beck, Summer Bowers, Kaselynn Deyo, *Tina Dickinson, Reese Eisel, *Dezirae Hahn, *Caelan Nofziger, *Ainsley Severence, Lee Sizemore, Braylee Smith, Emma Verdin
Mrs. Tanner – 4B: David Culbertson, Seeley Easley, Eliza Higgins, Mia Kuszmaul, Roarke Layman, Addison Plum, *Nayah Rodriguez, *Carlee Schaffner, *Zia Siegel, Jacob Stewart, *Brayden Talbott
Mrs. Steffes – 5A: Ayden Bennett, Rachel Dickinson, *Brooklynn Gault, Aiden Grine, Anthony Jiannuzzi, Bryson Kesler, Ashtyn Sanders, Grace Serrano, *Evan Siegel, *Addison Smith, *Hailey Smith, Emily Suydam,*Savannah Thompson, *Natalie Tompkins
Mr. Hurd – 5B: Ellie Johnson, Emily Marvin, Desiree Schafer, Gracelynn Weisz, Hannah Willson
Mrs. Parrott – 6A: Maggie Altman, *Kelsy Connolly, Sophia Crossgrove, Brennan Dempsey, *Myah Higgins, *Bryce Peters,Kylah Plum
Mr. Geis – 6B: Kennedy Bailey, Addyson Draggoo, Jackson Hancock, *Halle Jones, *Aaden Judy, Addisyn Riley
* denotes all A’s
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