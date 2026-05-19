Tuesday, May 19
Who Made Local News: May 20, 2026

Please note: this index is compiled by automated software that scans each week’s edition. While the list is largely accurate, the automated process may occasionally produce minor errors — misspellings, names that run together, or rare omissions. We welcome corrections from readers.

Every week, The Village Reporter publishes a complete index of every person mentioned in that edition. Below is this week’s list.

Is your name included? Over 2,300 names indexed this week.

A
Adrienne Cargle Aiden Aiden Ambler
Alyssa Armstrong Andy Wilson Aubree
Anna Burt Annette Anna Saunders Anna
Audra Roesti Audrey Austin Ankney
Avery Aldrich Bailey Adrienne
Bob Aschliman Brian Arnold
Carter Altaffer Chris Avell
Christian Aeschliman Christian Appel
Creighton Aeschliman Dan Ankney
Danny Avila-Garcia Dylan Anderson
Elijah Arend Elsa Alencastro
Ethan Altman George Allendorf
Gordon Austin Harrison Ave
Helen Ayers Isaac Ankney
Isabella Ackley Jack Altstaetter
Jackson Ave Jada Adkins
James Adkins Jason Altman
Jim Ankoviak Jodi Arnold
Joel Stiver Alivia Johnathan Arroyo
Joseph A. Annick Josey Arnold
Josh Arvay Kahle Albright
Kelsey (Kris) Ashbaugh Kevin Alcazar Arrizon
Khristopher Alspaugh Kyle Galvin Aiden
Laurie Ackerman Lawrence Ave
Lily Adams Maggie Altman
Mary Alice Matt Arnos
Matthew Althaus Meg Ames
Mike Abrams Norma Alcazar
Norma Ambriz Pamela (Karl) Anshutz
Robin Allison Samantha Minchella Aiden
Sarah Altstaetter Sherry Ackley
Staten Austin Stephen Arnold
Steve Arnold Streaks (Edgerton) Alivia
Tara Arnold Tim Allion
Vincent Taylor Addison Walker Atkinson
Wesley Ave
B
Aaron Baus Addison Byers
Aiden Buehrer Albert Bell
Albert Brown Alex Bailey
Alexis Breier Allen Baker
Allison (Andy) Bentley Amanda Brock
Andrew Bell Angie Bostic
Anna Burt Anthony Burnett
Audra Beck Austin Batterson
Austin Burghardt Autumn Brennan
Autumn Brown Ava Bowers
Bailey Booth Bailey Buck
Barb Bingham Barb Britenriker
Becky Boughey Benjamin Franklin Blake
Bert Brown Bill Blanchong
Blake Boucher Blake Bouchers
Blake Burkholder Bob Martin Brady
Brad Buening Braxton Reed Brooklynn
Brayden Bever Brayden Burkholder
Brenda Bohner Brett Grieser Briggs
Brian Baldridge Brian Bowers
Brianna Balogh Brody Taylor Brody
Bryan Breier Bryce Bolger
Bryce Breyden Cade Brenner
Caleb Beck Cam Bukowski
Carson Benschoter Carson Burt
Carter Bowers Chad Bassett
Chad Baus Chad Beck
Charles Brown Chloe Blakely
Claire Bates Claire Brinkman
Cody Best Cooper Beltran
Corbin Baden Corey Bowers
Craig Bavin Daniel Bialy
Daniel Bohnert Darren Bok
David Barnes David Bauer
David Benavidez David Betts
Debra Beevers Devon Bonecutter
Diana Burkhardt Don Bertke
Doris Bechtel Dr. Jerry Bergman
Dylan Buck Dylan Burkholder
Ed Baus Elise Baldwin
Elizabeth Bentz Elizabeth Brehm
Emma Barraco Emma Brown
Emmy Brehm Erin Bialy
Erin Boyd Ethan Bailey
Ethan Beltran Ethan Bingham
Ethan Bowman Gage Allen Baker
Gage Baker Gary Beaverson
Gary Burggrave Gina Benecke
Haley Blakely Harold M. Bailey Jr
Holden Benfield Howard Bowman
Isaac Braucher Isaiah Badenhop
Jace Beck Jace Bernath
Jace Burgermeister Jack Bourgeois
Jacob Haskell Brycen James Bates
James Berry James D. Barnes
James D. Bates Jana Bourn
Jane Buckenmeyer Jayden Bleikamp
Jeff Brunswick Jennifer Borton
Jerry Bergman Jesse S. Bays
Jill Beck Jim Borton
Jo Ann Beucler Joe Beck
Joe Blystone John Betts
John Blake Burkholder John Borton
John Braxton John Fryman Brady
Joseph Bacik Joseph Bandeen
Joseph Briggs Josh Bishop
Joshua Bolman Joshua Bourn
Judy Bohnert Julie Barnes
Kaitlyn Burke Kameron Burkhart
Kara Bacik Karla Ball
Kay Beck Kaylynn Bartlett
Keegan Bird Kendol Brigle
Kenzie Blevins Kyle Borton
Lane Brandt Larry Baus
Leslie Beemer Levi Boggs
Logan Burkhart Loretta Baltrip
Lucas Biddle Mackenzie Blevins
Maddox Baker Madi Bowers
Madison Brown Madison Burkle
Madisyn Bolenbaugh Malachi Bowman
Marian Braucher Marian Thelma Braucher
Matthew Ball Max Burrowes
McKenna Bergman Meg Burkholder
Megan Burkholder Melinda S. Boyd
Mia Boggs Michael Barker
Michael Becker Michael Bumb
Michael Bute Michelle Bolenbaugh
Mike Bloir Mike Bumb
Mike Burkhart Myles Baker
Myron Butch Natalie Bender
Nathan Butler Nicolette Bernath
Olivia Beck Olivia Brown
Olivia Burgel Paul (Crystal) Bialy
Paul Battig Paul Bishop
Paula Barroco Paula Mikayela Burkhart
Payton Boyer Peggy Brillhart
Peter D. Bowen Quinn Bailey
Reilly Bailey Robert C. Battin
Robert G. Beltz Robert T. Boroff
Robin T Behnfeldt Rowan Brown
Ryan Bishop Rylee Bevard
Ryleigh Brown Samuel Bentz
Sandra Barber Scott Bowers
Sharon Blinzler Sharon Brewer
Shawn Blaisdell Silas Buster
Sophie Beltz Stan Bryner
Steve Baney Sue (Ettl) Bailey
Sue Buehrer Susan Buehrer
Tammy Bowers Tim Belding
Todd Burkholder Tonya Bailey
Tonya Brown Troy Borsos
Vanessa Borstelman Wayne Beano
Wesley Belkofer William Massey Brenden
Williams Brady Wyatt Bieber
Zachary Bachman
C
Ada Christman Adelynn Crossgrove
Aiden Crawford Alex Campos-Jimenez
Alex Cummins Alexis Chamberlain
Allan Anthony Coleman Andrea Coburn
Andrea Cohn Andrew M. Coble
Andy Chow Anthony Bruce Campbell
Arianna Campos Asher Cook
Aubrey Clemens Audrey Colegrove
Ben Camarillo Bob Christ
Brady Chapa Brady Clark
Brandon Curl Breanna (Trevor) Cheryle
Brian Carder Brian Clark
Brianna Lozano Carli Cade Carlin
Caroline Sterken Creighton Carrie Sautter Carrie
Carson Benschoter Carson Carter Morr Casey
Carys Crossland Cesar Garcia Chase
Charlotte Abdo Christina Chris Carlin
Claire Bailey Claire Claire Conrad
Claire Elijah Capps Clara Collins
Clayton Gladys Cogswell Cole Carlin
Colleen Quinn Childs Cooper Clark
Corbin Chrisman Corey Case
Crystal Cook Cynthia Caja
Dan Creekmur David Carder
David Celona David Coolman
Dawn Clendenen Devin Carter
Doug Crawford Douglas Cargle
Ella Christman Ellie Crosser
Eric Cooper Eric Creighton
Ethan Clark Forrest R. Church
Francis Kevin Coburn Gabriel Tyler Clark
Gage Cisneros George Conkle
Gladys Cogswell Grace Calvin
Griffin Cooley Heather (Colin) Campbell
Isabella Chavez Jack Campbell
Jackson Carroll James Carroll
Jamie Collins Jane E. Carpenter
Jason Clark Jeff Coressel
Jennifer Claire Jennifer Coleman
Jennifer Cox Jessie Currier
Jesus Christ Jim Schmidt
Joanne Clapp John Chad
John Christy John Colegrove
John Cook John Creagh
John Fryman Crossland Jon Cronin
Jordan Cargle Josh Clark
Julia Cox Julie Clark
Kara Custar Karen Carpenter
Katie Crawford Kayla Courtney
Kelly Cummins Kelsy Connolly
Kevin Carr Kevin Coburn
Kim Conners Kynli Crossland
Laney Costigan Levi Cox
Linda Cummings Linda L Custer
Logan Carder Logan Clark
Logan Coy Lucille B. Carlin
Madilyn Coler Madison Cargle
Madison Clark Maggie Coleman
Makena Thiel Caleb Maribel Chavez
Matthew Chovan Melvin Clark
Michael Catholic Michelle Cogswell
Mike Cargle Molly Collert
Nancy Cooley Natalie Clauson
Nicholas Caja Paul Colon
Phiavahn (Andre) Cagayat Reiss Creighton
Riley Carter Ryan Carpenter
Sam Pettit Connor Samantha Coolman
Samuel Chappell Sara Carper
Sophia Crossgrove Stephan Cohn
Steve Cox Tanya Chappuies
Taylor Curtis Terry Collins
Tiffanie Covey Tom Christy
Tony Carpenter Tucker Curl
Tyler Clark Vanessa Cruz
Whitney Campbell William Conner
Wyatt Cline
D
Addison Davis Alyssa Disanti
Amanda (Drake) Dulaney Ann Dobaczewski
Anne Donovan Austin DeWitt
Barb Deetz Ben Dominique
Blake Dulle Brennan Dempsey
Carlos DeSantos Caroline Dick
Cassandra Dickmann Chad Dangler
Charlotte Dilley Connie Dunseth
Dannie Davis IV Dave Davis
Dave Dempsey David Desgrange
Davis Adrienne Dilley Davis Lee Davis
Dawn Davis Debbie Cruz Devin
Dennis Dickmann Donald Day
Earl Dean Eli Dickmann
Elise Dixon Ellen Dominique
Emily Dickinson Eric Dailey
Eric Diaz Floyd DeGroff
Frederick Duschl Gabrielle Dominique
Gary Domi Gary Dominique
Gavin Dombrowski Grace Davis
Griffin Diaz Harold Dean
Helen (Hoops) Drewes Henry Dimke
Howard Day Jason DeWyse
Jeff Dhaenens Jeff Dick
Jeremy Durdel Jesse Davis
Joe Davis Joey Deck II
John Dalrymple John Dawson
John Deitemeyer John Duschl
Jordan Deaver Julie Dominique
Kaitlyn Doster Kaitlynn DeWulf
Kathy Dwyer Kayleigh Dunham
Kendra DeGroff Kevin Doseck
Lance Drewes Lester (Rose) Drewes
Linda Dilworth Lindsay (Evan) Dietsch
Lyle Davis Mary Deaver
Matt Dye Matthew Davis
Memphis DeLong Michael Duschl
Mike DeWine Molly Dickinson
Moses Davidson Nathan Davis
Nathaniel Davis Nicole Talisha Davis
Owen Davis Peggy Disbro
Preston Dean Rebecca Dick
Reese Durbin Rob Dye
Ross Dockery Sara Dye
Sarah Davis Scott Dean
Scott Dunson Shane DeLong
Tammy Dockery Taylor Desgrange
Taylor Dunn Thomas R.G. Dockery
Tony Disbro Tyler Dominique
Willard Degroff William Dean
William Donivan William Donovan
William Drewes
E
Adriana Elliott Alexander J. Estrada
Amy Engel Ashley Epling
Bob (Dee) Ettl Brady Everetts
Bryan Elementary Carter Eckley
Charlie Entenman Chelsea Eash
Christine Makenzy Echler Clete Van Etten
Colin Erwin Craig Eiden
Craig Elton David Ellis
David Engebretson Dustin Everetts
Echo Eash Emma Elkins
Emma Ella Gavin Entenman
Hunter Elton Jackson Emma Elkins
Jennavieve Ebersole Jilian Eis
Jim Eisel John Ehrsam
John Eldredge John Emerson
Joseph Ettl Kara Ehrsam
Kristen Ewers Kristin Engler
Lars Eller Lilli Eisel
Lindsey Eckley Madeline Embree
Melissa Ewers Michelle Elkins
Mindy Elden Molly Elvey
Nate Emmons Nathan Elton
Oberlin Ella Olivia Moore Ella
Parker Egnor Parker Elden
Patty Eicher Quinn Ripke Ella
Richard Erbskorn
F
Adam Foster Addalee Fulk
Addyson Fritch Adrienne Frey
Al Fenstemaker Al Fenstermaker
Alayna Faunce Alec Feldhaus
Alexa Faber Alivia Farnham
Andrea French Andrew Frost
Andy Farnham Angie Franklin
Anthony Feeley Anthony Foust
Austin Finnegan Ava Fisher
Averyann Fisher Baylee Fisher
Brent Froelich Bria Friend
Brianna Fitch Bryan Advances Four
Bryan Ford Cade Carlin Feroen
Carter Fritz Chloe Fisher
Chris Foster CJ Fidler
Cody Fockler Colin Figgins
David Fisher Dean Frisbie
Dick Kaida Feeney Easton Fidler
Elliot Forhan Emma Forrest
Emric Friess Gavin Fisher
Grace Flory Grace Froelich
Grant Finnegan Grayson Forward
Hannah Fritz Howard Mangold Family
Ian Fruchey Jackson Flower
Jacob Fleischmann Jade Frey
Jake Farley Jeff Foks Jr
Jessica L. Faust John Fryman
Johnathan Fritsch Joseph Jackson Flower
Joshua Fritsch Joy D. Fruchey
Karen Family Karl Francis
Keith Faber Lacey Felix
Lisa Fedderke Lydia Frey
Marc Fruth Marilyn J. French
Mary Favourite Maverick Figgins
Meagan Fitzenreiter Mike Fox
Natalie Farnham Natalie Froese
Nicholas Fry Nolan Franzdorf
Orville Fricke Otis Flowers
Owen Davis Ford Owen Ferrell
Patrick Firman Paula Fry
Phil Fry Philip Berry Ford
Rachel Fitch Ralph Fenstermaker
Rhonda Fisher Riley Froelich
Robert Frost Ryan Foust
Samantha Faunce Sara Fitch
Shane Feeney Shannon Finn
Sheri Friesner Shirley Wagner Family
Stacey Faler Stefanie Friend
Stephanie Friend Susan French
Taylor Freytag Tegan Fitzenreiter
Tom Franks Tripp Fidler
Wyatt Flickinger
G
Aaron (Maddie) Grisier Adam Grisier
Aiden Gearhart Alec Genter
Alex Galvin Ali Genter
Amelia Graham Andrew (Cailey) Grisier
Andrew Grant Anthony Tony Gretick
Anthony “Tony” Grisier Ashley George
Ashley Gorrell Austin Gault
Austin Gillen Ava Genter
Ava Giesige Bella Griffith
Ben Kisha Genter Beth Grisier
Brandi Galbraith Brennan Gentit
Briggs Gallehue Carlos DeSantos Gracia
Caroline H. Gretick Carter Guilliam
Cheryl Geer Clayton Giesige
Connie Gilbert Connor Glisson
Devin Good Diana Garber
Don Geesey Dunne Gambler
Emma Grisier Ethan Grasser
Ethan Gray Fred H. Gerken
Gabe Greg Gurwell Garrett Girrell
Gavin Dombrowski Grace Gavin Gerig
Gavin Jo Greathouse Gavin Perkins Griffin
Genevieve Galvin George Gershwin
George Sydney Grace Gretchen Sophia Goodson
Heidi Garcia Henry Gerschutz
James E. Greathouse Jamie Giguere
Jamie Grochowski Jana Griffin
Jason Grime Jaxson Gray
Jennifer Gault Jennifer Goebel
Jennifer Grime Jensyn Gillen
Jessica Gericke Joan Goodell
John Gamber Jonathan Gomez
Jordan Guyton Joshua Grimm
Josiah Grant Julian Grube
Karter Gibson Keegan Gray-Wyckoff
Kendall Glonek Kevin Alcazar Gaona
Kevin Gray Kimberly C. Georgeton
Kirsten Gleckler Korbyn Gordon
Kyle Galvin Kyra Goodsite
Landon Grinell Lauren Giesige
Lucas Guthrie Margaret Gambler
Mario Gomez Mariyah Graves
Mary Gingrich Mary Gniewkowski
Megan Gerschutz Melanie (Eric) Gavin
Melanie Galvin Melanie Gingrich
Miley Gericke Patricia Gonzalez
Paul Green Quinn Green
Ralph Goll Reed Grant
Rose Greenlaw Ryan Garcia
Sandy Gordon Sean Garcia
Sophia Goodson Tara Glasgow
Tim Gordon Tracey Gericke
Victor Greutman Vivian Gebers
Walter Guthrie Willie Grime
Wyatt Gruber Xavier Gericke
Zachary Gerken
H
Adriana Hernandez Airport High- Holdridge
Andrew Hatfield April Hunt
Aubree Hurst Aubrey Hoover
Baeden Hancock Barry Hoylman
Bella Henricks Benaiah Harris
Bill Holsopple Brad Hoover
Brady Hoylman Brayden Heitmeyer
Brendan Holman Brent (Kay) Henrich
Brent Hoylman Breyden Hoffman
Brian Horst Brittany Hurst
Brynn Hurst Carly Hite
Carolyn Hopper Carson Hardy
CJ Hartzell Cody Hammersmith
Cole Huard Connor Hogan
Corbin Hartman Craig Henrich
Dan Hurd David Haferd
David Hunte Deb (Stan) Hughart
Derek Hosler Devin Hoffman
Dylan Hough Elizabeth Holsinger
Emma Trent Harper Ernest Hancock
Florence Hayes Gage P. Hines
Gary Hamrick Gavin Hawkins
Gavin Holcomb George Harmon Hadley
Grace Hastings Hadley Hudson
Hannah McLimans Harris Heather Harris
Heather Hogan Heather Humbarger
Hudson Hailey Hudson Hunter
Hunter Heinemann Isabella Kurstin Hadley
Jacob Herold James Haywood
James Hernandez James M. Hoops
Jane R. Haferd Jason Hancock
Jason Hunter Jennifer J. Holtz
Jeremy Hurst Jerry Houlton
Jody Hulbert John Hale
John Huffman John Hunter
John K Henricks Joseph Harris
Jude Hudson Judy Hoeflinger
Julia Hite Justin Horne
Justin Houk Kaden Hanna
Karlee Hillard Karlee Hyatt
Kathy Huner Katrina Horvath
Kelly Herzog Kelly Hug
Kent (Louise) Henrich Khloe Hartman
Kobe Hoylman Kristen Hiler
Kristina Hite Larry Hake
Levi Hess Leviah Hull
Lily Hunt Lindsey Hoffman
Lisa Holsopple Logan Hendricks
Logan Henricks Luke Horning
Macy Hoylman Madelyn Hopper
Margaret Haferd Marsha Hassen
Martha Joshua Hildebrand Mary Beth Hurd
Matt Horen Matthew Hausch
Meyta Hieber Morgan Hamrick
Mya Haggerty Mya Higgins
Nate Howell Nathan Cole Huard
Nathan Hernandez Nathan Hoffer
Neal Henrich Neal R. Henrich
Nolan Hess Nolan Hudik
Pamela Haines Pat Henrich
Rachel Horning Randy Haury
Randy L. Haury Reed Henrich
Renee Hendricks Riley Hay
Roger Hartsock Ryan Hannon
Samantha Hake Samuel Hartman
Sara Huard Sarah Hastings
Sarah Henson Sarah Higdon
Sarah Paige Hosler Scott Hammer
Scott Harrold Scott Haselman
Seth Hathaway Shelby Hahn
Steve Hastings Steve Hess
Steve Hobeck Sue Hammersmith
Sy (Visay) High Sydney Hoffman
Tami Hawkins Tegan Hamilton
Terri Hamilton Terry Grace Hastings
Terry Huffman Toby Hartman
Toby Hutchison Tommy Hale
Tony Hess Trevor Hake
Vincent Van Horn Wesley Hartsock
Zachary Hardy Zack Holdridge
Zane Wyatt Hays
I
Bryan Injure Madison Intrott
Sofia Imbrock
J
Alan Jackson Alex St. John
Allen Jackson Anthony Jiannuzzi
Aubrey Jennings Ava Johnson
Blake Jones Brady Jackson
Brock Stump Josiah David (Barbara) Jones
David Jones Denny Jones
Dylan Jessen Dylan Mock Josiah
Edward Jones Erwin Jay
Frankie Juhasz Gordon Jarren
Graham Jiannuzzi Hailey Johnson
Halle Jones Hayden Johantgen
Heather Johnson Heather Jones
Isaiah Topolewski Jack James Forrest Jammie
Jamie Johnson Jamie Jones
Jeanette Reas Jeff Jessica Dohm John
Jim Jacobs John Johnson II
Johnson David Jones Johnson John Johnson
Jon Husted Josephine Kevin Josh
Kyle Galvin Jackson Lillian Johnson
Linda Jones Linda L. Jones
Maggie Hailey Johnson Maggie Jacob
Marcus Jones Jr Mary Juarez
Miley Jacobs Noah Jay
Piper JoHantgen Rebecca Johnson
Samantha Minchella Jackson Sebastian Ryan Josiah
Taylor Johnson Tessa Jones
Tiffany Johnston Zander Johnston
K
Abigail Krill Addie Knierim
Addison Schang Kitchen Addyson King
Adi Kinsman Allen Khristopher
Allison Kretz Amanda Knecht
Amelia Krauss Aubree Knudsen
Ava Kile Ayden King
Bailey Kelsie Ben Kamens
Bo King Bob Krumm
Brandon Knott Brett Kolb
Brianna Krukowski Bridget Kitchen
Brittany King Bryan Kiwanis
Carrie Keck Chris Kannel
Courtney Kendrick Cuyler Kepling
David Koren Don Kent
Edward Kidston Ella King
Emma Krukowski Ethan Khandaker
Ethan King Eugene F. Kranz
Eugene Kranz Gavin Knierim
Helen Underwood Krista Ian Knott
India Kenner Jack Kennedy
Jacob Kessler James Martin Kunesh
Jason Kershner Jason Kessler
Jason Kester Jason Kunsman
Jenny Kellogg John D. Kellogg
John J. Kulewicz Jordan Kline
Josh Karns Joshua Kwiatkowski
Joyce L Kohlhofer Kaden Kruse
Karly Kruse Kaylyn Steffes Kelsie
Keira Merillat Kennedy Kendall Glonek Kenzi
Kennedy Kruse Kharleigh Kitchen
Kim Kruger Klaire Kern
Larry King Laura Kennedy
Lily Kinsman Liz Keel
Loretta Kennedy Maddox Kennedy
Marcy Kaptur Margaret Kunsman
Mark Koller Matt Keck
Megan Kerner Michelle Kara
Mike Kelly Nathan Keel
Nathan Kester Nicholas Fry Kobe
Nicole Kendrick Noah Emma Krukowski
Nora Kunsman Olivia Kannel
Parker Kinsman Patricia Karlstadt
Rachel Kinsman Renea Kessler
Rick Kazmierczak Robert Kissinger II
Rodriguez (Hill) Kelsie Ron Kincaid
Russell King Ruth (Poorman) Kowalski
Ruth King Ryan Kennedy
Sam King Sam Knapp
Samantha Kellogg Sarah Kruse
Scott Kellogg Simon Kellogg
Sophia Krempec Spencer Noah Kellogg
Steve Kester Stevie Kimpel
Sue Kannel Susan Kannel
Terry Krause Tim Livengood Kidston
Todd Keagyn Tonya Kinsman
Vanessa Emma Krukowski Will Knapp
L
Abraham Lincoln Adam Lantz
Aiden Link Alfred Lingo
Allison Lilly Alyssa Landis
Amy Leppelmeier Anthony Lee
Ashley Bell Lung Ashley Link
Brayden, Hayden, Luca Bryce Luttrell
Cara Ludlow Carli LaGrange
Carsen Lemons Carter Luce
Chris Lee Christine Lomeli
Cooper Lashaway Cru Lavinder
Dale Leu Daniel Luna
David LaBonte David Lantz
Dawn Layman Don Imm Lyle
Don Leu Dorothy Laube
Eleanor Lemp Gavin Perkins Logan
Gianna Laker Gianna Lee
Gideon Lemp Henry (Claire) Lemp
Jack Leppelmeier Jackson Leppelmeier
Jacob Lopez Jacob Lorenzen
Jason Lincoln Jason Lincoln Jr
Jason Luke Jenny Litwiller
Jill Lanzinger Jim Lee
Jim Longnecker Joann Luce
Julie LaPoint Katie Link
Kayla Lapham Kimberly Limber
Kyle Ruiz Lauren Lane Lopez
Laura Leupp Lauren Lester
Lee Lawrence Lionel Cruz Lionel
Lisa Hein Lola Lisa Ludlow
Lola Lavinder Lou Luce
Luke Clark Logan Luke Leatherman
Madison Lane Marc Lindsay
Marvin Loukojarvi Mary Lawson
Mary Leatherman Mason Leininger
Megan Lee Megan Lytle-Steele
Melvin F. Lange Michelle Loar
Mike Linehan Nicolette Stickney Lily
Olivia Liechty Phil Leidigh
Ralph Ladd Richard W. Ludeman
Ron Lawson Rozetta Luke
Ruth Lange Sarah Lauharn
Scott Lirot Shelbi Leija
Stephanie Lincoln Susan Langner
Terri Lebowsky Tiffany Ludwig
Tim Livengood Tina Lopez
Tonya Loughborough Travis Lichty
Tripp Langenderfer Ty Leppelmeier
Wyatt Lumbrezer
M
Adam Moore Addyson Raegan Myers
Amy Miller Amy Morr
Andy Miller Angela Mullins
Anna Meraz Anna Meyers
Anthony Menna April Madyson
Ariel McQuillen Ariyah Miller
Austin Miller Becky Moden
Bella McGuire Bella Miller
Ben Meuleman Benjamin J. Meggitt
Bobbi Miller Brady McGuire
Brady Miller Brady Murray
Brandon Menchaca Brandon Moskwa
Bruce Manett Bryan Middle
Cailyn Meyers Cam Miller
Carolyn Mueller Carter Meek
Carter Morr Cash Martin
Cathy Moden Charles Miller
Charlie Mason Charlie Meyer
Charlotte Maag Chase Miller
Chloe Martin Chloe McCarty
Chris Malanga Chris Moore
Christina Martinez Christine Luke Marlow
Chuck Moore Cindy Meyer
Collin Mennetti Collin Mullins
Connie McGrew Dane Miller
Daniel Martinez Daniel McGuire
Danielle Chrissy McCoy David (Joan) Mangold
David Moden Dean Maginn
Dennis Miller Donald Mangold
Donna Meller Dylan Mock
Earl Maverick Ed Mountz
Elaine Miller Elijah Martinez
Ella Myers Ellie Martinez
Elsie Mello Emma Meyer
Emme Miller Erika Mendoza
Ethan Meyers Ezra Mahlman
Gage McIntosh Gary Miller
Gavin Miller Hannah Marlow
Hannah Martin Hazel (Reed) Mangold
Homer Miller Howard Mangold
Howard Marsh Hunter Miller
Jack Morris Jackson Miller
Jacob Miller James F Meyer
James Moore Jamie Mendez
Jamie Miranda Jan Fish Martinez
Janet Myers Jared Myers
Jason Mansfield Jason Myers
Jaxon Stahler Madisyn Jayden Martinez
Jeff Martin Jenny Moden
Jeremy Moden JoAnn Mohr
John MacFarlane John Marquez III
John Marquez IV John Martinez
John McKeever John Miller
John Mitro John Moden
Johnathan Fritsch Madisyn Jordan Mazzoni
Josey Arnold Mose Josh Morris
Joshua McCarty Joyce Mocherman
Julie Masten Karli McDade
Kathryn Mohring Kathryn Moore
Kathy Mock Katie McFaddin
Katie Moore Kayla McCauley
Kendall Moreland Kennedy John Marquez IV
Keren Maldonado Kevin Maynard
Kevin Moore Kevin Motter
Lawrence Mangold Leah McVey
Lee Ann Miller Lily Morr
Linda Muehlfeld Lisa K Myers
Logan Maassel Lois Meyer
Luke Conrad Mackenzie Luke Marlow
Luke Sledz Madelyn Lydia Mihalik
Lynn McAuley Lynn McCullough
Maci Martz Madison Miller
Makenzie Miller Marcello Miracola Mariah
Marcia Woolace Mariah Mariah Mireles
Marie Clark Martin Marissa Miranda Marissa
Mark Miller Marley McIntosh
Mary Jane Moden Mary MacKinnon
Mary McCrea Mary Mertz
Matt Mello Matthew Alyanna Martinez
Matthew Alyanna Meagan Matthew Cousino Meyer
Max Mouch Mia Mercer
Michael Mangold Molly MacKinnon
Monica Mendoza Monica Miller
Morgan Miller Morris J. Murray
Morris Murray Mya Martinez
Nash Miller Neil Miller
Noah Meyer Noah Mills
Olivia McClaine Olivia Moore
Pamela (Steve) Meyers Peggy Miller
Peyton Mossing Philip Maltman
Phyllis Mohler Preston McCoy
Quinn McCann Raegan Myers
Randy Mahlman Reece Morehead
Renee Murry Rhonda Lee Miller
Rhonda Moore Rick Meiring
Rob McColley Robert A. McColley
Rose Miller Rose Mills
Roth Miller Roy Miller
Ryan Muehlfeld Samantha Minchella
Samuel McAfee Sheila Miller
Solomon Munger Sophia McClain
Stephanie Mills Stephanie Moran
Steve Myers Tammy K Mack
Tayler Marquez IV Tiffany Miller
Tom McWatters Troy Manz
Tucker Miller Tyler Meyers
Tyler Miller Wade Mauk
William Massey William Miller
Wyatt Medina
N
Alivia Nichols Austin Nickells
Brock Nagel Casey Noonan
Casin Nofziger Chloe Northrup
Colton Nofziger Colton Nofzinger
Dave Newcomer Deb Nester
Erica Noggle Erin Nester
Ethan Nash Jackson Niner
Jennifer Nichols Jennifer Noel
John Newman Kayla Wyse Northwest
Lauren Niner Lila Nichols
Maggie Noel Malaki Neilson
Matt Newcomer Matthew Nichols
Mike Tyson Neil Richard Nickels
Richard Noonan Richard Noonan IV
Schang Neil Scott Noble
Sebastian Noe Stephanie Noonan
Tim Nofziger Todd Nafziger
Travis Kadance Nichols Wayne Noah
O
Abby Oberlin Abigail Oberlin
Becky OShea Brady OShea
Brady O’Shea Brady Wagner Owens
Chad Ordway Chris Owens
Daniel Oyer Deb Opdycke
Debra Opdycke Ella Osborn
Frank Onweller Grace Oakes
Jaden Osterland JoAnn Ordway
Joseph Ohlemacher Kenzie Ogle
Leah Osborn Lisa Osterland
Logan Ohlinger Logan Olinger
Maddy Ogden Madison Ogden
Marilyn Osborn Marlene Oxender
Michael Zachary Oehlers Michael Zachary Owen
Mike Frisby Otis Noah Orner
Pam Oberlin Randy Orner
Reece Olwin Rhonda Obus
Ryan Okuley Sandy Oberlin
Sean Oconnor Trevor Osterland
Vincent Peck Oaklyn Wes Olmstead
Zach Oehlers
P
Abby Pennington Amy Perry
Amy Plummer Angela Plotner
Anthony Pelland Aria Prater
Arlene Peugeot Austin Poynter
Bill Priest Braxton Peters
Brooke Pollard Bryce Palmer
Caleb Parks Cathy Pelland
Charles Parkes IV Charles Parkes V
Connie Priser Connor Plassman
Darryl Paulus Dave Parsons
David Pilliod Ed Perry
Edith D. Plettner Elizabeth Priest
Elliott Prescott Emily Araguz Perez
Gavin Perkins George Phillips
Grace Poper Gracyn Pelton
Heidi Paxton Herbert Peugeot
Isaiah Pasco Jack Charles Parkes V
Jackie Pedersen Jaden Poulson
Jaiden Palmer Jordan Palacios
Justin Perry Karen Pennington
Karter Abigayle Pettit Keagan Patterson
Kylie Perry Kylie Perry Parker
Logan Peaslee Logan Pontioius
Logan Pontious Luke Parrett
Luke Parsons Mark Pierman
Martin Patek Mary Pete
Michelle Peio Nancy Puente
Paige Scott Pitzen Parker Pina
Pat Pilliod Regina Partee
Richard Perkins Rylee Peters
Sarah Paige Shelby Phillips
Sou Phongphiou South PPN
Stephen Rosann Pontious Steve Planson
Susan Potts Taylor Paxson
Timothy Postlewait Todd Powell
Tristen Pina Willie Peters
Q
Michael Quillen Phyllis Marv Quinn
R
Abby Roth Adrienne Runkle
Aiden Riegsecker Alexa Rittner
Allie Ruffer Allison Ruffer
Alyvia Repp Andrew, Rylan
Anna Rukieh Ashley Reed
Audrey Robinson Ava Rice
Avery Roth Bella Ramos
Bill Reineke Bohnert Joyce Reiser
Braelyn Rupp Brian Roth
Brynn Robinett Brynn Rodriguez
Carter Reyome Carter Rychener
Charlie Roe Chris Richer
Darla Rupp Dawn Rodriguez
Domingo Resendez IV Donna Rohrs
Ed Ruffer Eliott Richardson
Eliza Ramirez Ella Rhoades
Elliot Schneider Remer Emily Rhoades
Emily Rodriguez Emmerie Rodriguez
Gabriel Cadena Ramirez Gary Rathbun
Gary Roytek Genna Ripke
Grace Froelich Roose Grace Ripke
Grant Reed Jacob Kessler Relay
Jason Rockey Jeff Rupp
Jeffrey S Rupp Jenna Reiser
Jennifer Radabaugh Jennifer Ripke
Jett Roose Jo (Ron) Rouleau
John Raegan Jordyn Ramirez
Josh Robertson Josie Russell
Jovi Rychener Joyce Ann Reiser
Joyce Reiser Justin D. Roth
Keith Rose Kenley Routt
Korbin Rummel Kristen Rhoades
Kristina D. Roegner Laura Rings
Laura Roth Leah Roth
Lillie Reasor Linda Radabaugh
Lucy Rodriguez Luke Rylee
Madelyn Rockey Madison Roytek
Maggie Ripke Maria Ramirez
Marilyn Roth Mark Rairigh
Martin J. Roth Megan Rosebrock
Melinda Resor Melissa Ramos
Melissa Routt Michelle Rodger
Michelle Rose Naomi Richer
Nate Rose Nayah Rodriguez
Nicholas A. Rupp Nick Ramos
Nikki Reese Nolan Rittenhouse
Oakley Roth Owen Reynolds
Patricia A. Resor Patricia Resor
Patti Rosebrock Paul Rohrs
Principal Ripke Quinn Ripke
Reese Ruffer Richard Roth
Riley Riegsecker Riley Rivera
Robin Behnfeldt Rowan Rocco Rodger
Rudy Rodger Russell Reiser
Ryan (Marie) Reiser Sabrina Rico
Sarah Reiser Sarah Richardson
Scott Rupp Sean Rupp
Sebastian Ryan Shea Rupp
Sophia Rankin Sophia Rupp
Steven Riley Tanya (Roger) Roseberry
Taylor Ramos-Sustaita Terry Rummel
Tessa Reyome Thad Reckner
Thomas Reed Todd Roth
Tricia Rivera Troy Roth
Will Ruetz Willa Rosene
William B. Redpath William Roose
William Ruetz
S
Abby Savage Abigail Shuherk
Abigail Smith Adam Smith
Addi Smith Addison Schang
Addison Smith Adrianne (Trey) Smith
Aiden Stover Alea Shilling
Alexa Stuck Allison Earl Signs
Alysa Smith Alyssa Smith
Amanda Schwartz Amy Schumm
Andrew Schafer Andy Switzer
Angela Stantz Anna Shields
Anthony Stevens Ashley Siegel
Ashley Stahler Audrey Strader
Austin Saneholtz Ava Snyder
Ava Swank Barb Shindledecker
Bella Schang Beth Sintobin
Bill Stahler Bill Stipe
Bob Sperling Bobbie Schlosser
Bonnie Slough Bonnie Spiess
Braden Shirkey Bradley Snow
Brady Smith Brandon Stoops
Brayden Stuckey Brenna White Spring
Brittany Sleesman Brittany Smith
Brock Stump Bryan Seniors
Bryce Schroeder Brynn Schwartz
Brynn Spengler Caden Sinclair
Callie Stantz Cameron Shimp
Cameron Smith Cara Schroeder
Cara Sterken Carl Stotz
Carlee Schaffner Carol Sharp
Caroline Sterken Carrie Schlade
Carrie Smith Carson Stamper
Carter Stuckey Chad (Cecie) Shuck
Charles Saunders Charlie Schrom
Chase Smith Cheryl Scher
Chloe Stiver Chris Shrader
Cianna Shoup Clay Stoller
Cody Shaffer Colette Schroeder
Collin Sintobin Colton Sheline
Connie Simmons Corbin Sargent
Corey Smith Craig Smith
Curtis Springer Dale J Stutzman
Daniel R. Shuck Daniel Ray Shuck
Daniel Shuck Darren Sumner
Dave Schumm David Schumm
Dawn (Lynn) Stump Dean Shindledecker
Dennis Savage Dennis Sullivan
Devin Shiels Dick Selgo
Don Schlosser Drew Smith
Dustin Schlachter Dylan Smith
Earl Seiler Edward Shindledecker
Elijah Snyder Elishah Siegel
Elizabeth Saunders Elizabeth Shiffler
Ella Schlegel Elliot Schneider
Ellsworth Stahler Emily Suydam
Emma Shuherk Emma Slagle
Eric Sanchez Eric Sauber
Eric Smeltzer Eric Sperling
Eric Stantz Evan Steece
Evan Stevens Eve Smith
Felicia Stuckey Frederick Shank II
Gail Smith Garrett Stamm
Gavin Schroeder Gavin Shaffer
Gavin Sifuentes Grace Slagle
Grant Smith Gretchen Schlachter
Hailey Schultz Haley Sherman
Haley Stephens Hannah Cullis Scholarship
Harlee Salazar Hayden Sharps
Hazen Smith Heather M. Shafer
Heather Stillwell Heather Stump
Helen Seiler Holly Sifuentes
Hunter Spangler Jack Schweller
Jackie Skiver Jacob Spiess
Jacob Steffes Jacob Stubblefield
Jade Saul Jake Smith
James Smith James Stamper
Jan Schumm Jason Stahler
Jaxon Stahler Jayden Siler
Jennifer Schlosser Jennifer Stantz
Jesse Schumacher Jessica Sattler
Jessica Sharps Jim Schmidt
Jim Spangler Jim Stahler
Joan Sullivan Joel Saneholtz
Joel Stiver John Seymour
John Sleesman Jonathan Schumm
Jordan Schaffner Jordan Skates
Joseph Sparks Julia Salazar
Kadin Stantz Kai Dauber Strayer
Karyn Sutherland Kayla Sallows
Kayla Sliwinski Kellen Sanchez
Kelly Strauss Kelsie Storrs
Kendra Shafer Kendra Smeltzer
Kenneth Smeltzer Kevin Smith
Kimberly Seeman Kyle Stump
Kylee Smith Kylie Siler
Lacey Shinaver Lars Soles
Lee E Sauder Levi Spade
Liam Spencer Lila Schindler
Liliana Stefano Lillian Stafford
Linda Summer Lisa Seiler
Lisa Siler Logan Smith
Lois Stombaugh Lori Smith
Maddie Schaper Malachi Smeltzer
Margaret Betts Mario D. Smiley
Mark Schmucker Mark Sinclair
Mary Sauder Mary Stoller
Matt Sauder Matt Shields
Matt Smith Matthew Seeburger
Melissa Stark Mia Stoye
Michael Huffman Michael Lee Seiler
Michael Story Michelle Shelt
Michelle Smith Mike Shuck
Mindy Smallman Mitch (Kari) Shuck
Monroe Simon Monroe Simon V
Mya Stark Nancy (Rusty) Sams
Naomi Smithmyer Natalie Schmucker
Natalie Shirkey Nevaeh Smith
Nicolette Stickney Noah Shininger
Noah Smeltzer Noah Steinmiller
Nora Shadbolt North Central Seniors
Oberlin Scott Olivia Schaffner
Olivia Siewertsen Pam Skates
Pamela Stephey Patrick Bryce Schroeder
Polly Sleesman Rebecca Sivik
Rebecca Strauss Rex Stump
Richard Stahler Riley Smith
Riley Stuckey Riley Studenka
Robert Siebenaler Robert Smith Jr
Robert Sullivan Rodger Swank
Rowan Brown Shoup Ruth Shelt
Ryan Stuck Samuel Saum
Sandy Carrico Sara Sledz
Sarah Stubblefield Scott Staten
Scott Stoops Sean Smith
Shannon Shulters Shari Stough
Sheila Stuckey Shelby Sautter
Sheldon Jeremy Suffel Shiela Stoops
Shirley Bauer Simon Kellogg Skyler
Steve Schnitkey Steve Sivik
Steve Smith Steven Sumner
Tanner Sanders Teresa Soles
Thea Staten Thomas Sproles
Tiffany Stambaugh Tim Schneider
Tim Smith Tom Saul
Tom Savage Tom Schaper
Wanda Walters Wendy Stump
Weston Smith Yvonne Isaac
Zach Smith Zachariah Smith
Zaine Stull Zander Sumner
Zenas Siefker
T
Abby Thompson Addyson Turner
Andrew Timbrook Ben Thompson
Benjamin Thompson Berry Tyler
Brady Trent Brandon Taylor
Brandon Thiel Brayden Tyler
Brenda Tabbert Brody Taylor
Brooke Trowbridge Bryce Tressler
Caleb Turnbull Chloe Thiel
Christopher A. Tinsley Corey Taylor
Dan Tierney Diane M. Thiel
Donna Terrill Duane Thiel
Emma Trent Eric Sanchez Tyler
Harry Truman Heather Teegarden
Irene Thompson James Tew
Jeff Tarver Jeff Taylor
Jennifer Tingle John David Thacker
John Trejo Jonathan Thim
Kendra Tracz Lance Thorp
Lisa Taylor Lori Thompson
Lydia Tracey Makena Thiel
Mary M. Toomey Mike Trausch
Mike Tyson Nathan Thompson
Neil Toeppe Neriah Thorp
Nicholas Torres Nikki Thiel
Noah Tara Randy Tussing
Ryan Terteling Ryllie Taylor
Sheila Vaculik Tobias Spencer Taynor-Goodsite
Stacey Turner Susan Thiel
Theresa Torio Thomas A. Thompson
Thomas Colten Tensley Thomas Miracola Thomas
Tiffany Taylor Troy Manz Tucker
Vincent Taylor Wayne Trace
Wesley Taylor Zane Trzynka
U
Brenna White Under Cole Uran
Jacob Uran Nikki Uribes
Sharon Upperco Zoe Uribes
V
Aiden Vollmar Allison VerMeulen
Austin Verdin Avah Vaculik
Beth Votaw Bree Vershum
Brooke Valerio Carmen Vallejo
Caroline Vance Corbin Varner
Davis Mylie Vollmer Evelyn Ventimiglia
Gary Val Gary Valentine
Jessica Verdin Joe VanDenBerghe
Kendall Vickery Kylie Vajen
Lee Van Mark Vajen
Matt Verhoff Nathan Vaughn
Nathan Verdin River Vajen
Ronald Viers Sarah Vollmer
Tom Vernot Victoria VanArsdalen
W
Adam Wagner Addison Whitman
Aiden Wood Amanda Waldfogel
Amanda Weaver Amanda Wieland
Amy Wendt Amy Whitacre
Andy Wilson Ashley Walz
Aurora Wilcox Bart Westfall
Bill Williams Bradley Williams
Brady Wagner Braelyn Wymer
Brenna White Brenna White With
Brian Wieland Bryce Wehri
Brynn Hurst Witt Callie Wyse
Careen Winans Caroline Winans
Casey Wasnich Casey Wilcox
Charles Weaver Charles Wooldridge
Cheryl Wymer Chris Williams
Chuck Wallace Clay Wasnich
Cole Whitmire Corbin Wilson
Corey Whita Corey Whitaker
Courtney Wiemken Dan Wallace
Daniel Williams Darren Watson
Dave Wheeler David Wehrle
Diane Willis Doug Williams
Elaine Willibey Elizabeth Whitman
Elizabeth Willis Ellie Williams
Erica Wehri Ethan Walters
Ethan Walz Ethan Winger
Ethan Woodard Evan Wolfrum
Fort Wayne Franklin B. Walters
Gabriel Woodring Gabrielle Walborn
Gavin Weaver Gavin Westrick
George Wagner IV Harrison Wyse
Heather Wagner Izaak (Stryker) Walker
Jade Whitacre James L. Woolace
James Wolfrum Jason Waldvogel
Jeremy Weaver Jessica White
Jim Whitman Joe Waters
Joe Williams Joel Ward
John W. Wisman Jordan Witt
Jordan Wolf Joseph Wilcox
Joseph Williams Josh Williams
Joshua Williamson Julie Ward
Kaleb Wyse Kayla Walters
Kayla Wyse Kelly Wyse
Ken Wasnich Ken Wells
Kendall Wyse Kendra Waldron
Kendra Wecker Kenny Williams
Kevin Wallace Kim Waldvogel
Kinsey Wyse Kris Walborn
Kyle Wolff Kylie Wanemacher
Landon Wanless Lane Wenninger
Leo Woolace Libby Wilson
Lucy Weber Luke Ward
Luke Williams Luke Woodring
Lynn Watson Lynn Wieland
Madelyn Wolf Marlene Wyse
Martin Wolfrum Mason Westfall
Max Walker Melanie Wyse
Melissa Gavin Weaver Michael Wolf
Michael Wortkoetter Michelle Wasson
Mike Wilder Mike Wolfram
Nathan Wieland Nikki Willson
Noah Weaver Norma (Kerr) Weber
North Williams Olivia Wallace
Olivia Williams Patricia Wiemken
Payton Wehri Principal Wagner
Renee Walker Robin Wanless
Robin Willson Ryan J.T. Wischmeyer
Rylee Walker Sara Witzler
Sarah Whitman Sarah Woenker
Sean Waugh Seth Walsh
Shannon Washburn Shirley Wagner
Sophie Wilke Sophie Wyse
Stacey Wieland Stacy Wilson
Steve Wilmot Suzanne Wyatt
Sydnie Whitinger Tammy Wright
Taylor Wilson Taylor Wyatt
Terry Whitney Terry Witte
Thomas J. Winston Tucker Watson
Tyler Wilburn Van Wert
Virgil Green Wyatt Wade Mauk Wade
Whitney Wright Will Maginn Wyatt
Wyatt Wheeler Zachary Wylie
Zack Whitley
X
Abigail Ximines
Y
Alexander York Amber Yeager
Bailey Yahraus Blake Young
Casaundra Yoder Dave Yost
Jonathan Yagel Kinsey Yoder
Lauren Yoder Noah Yoder
Quintin Young Robert H. Young
Ryan Yackee Steve Yagelski
Victoria York Wilbur L. Young
Wilbur Young
Z
Ava Zimmerman Avi Zaffini
Berry Ava Zimmerman Bobby Zuver
Elizabeth Zuver Jim Ziegler
Jim Zimmerman JT Zolman
Lorenzo Zamora Mike Zimmerman
Staten Ava Zimmerman Tori Zyjewski
Tracy L. Zuver

TOTAL UNIQUE NAMES: 2,300+

The Village Reporter publishes every Wednesday and covers Williams County, Fulton County and surrounding communities in northwest Ohio.

