Area Teams Set To Host Sectional Finals As Road To Dayton Begins

The Northwest District Athletic Board conducted its girls district basketball tournament pairings on Sunday, February 8.
This year’s tournament bracket format is different, as the district board decided to cross-bracket pairings across the district. Only two area teams, Patrick Henry (Div. 6) and Stryker (Div. 7) grabbed No. 1 seeds in their respective brackets.
Another factor is, the highest seeded team gets to host a sectional final with the winners advancing to a district semifinal game at various sites assigned throughout Northwest Ohio.
Besides the two No. 1 seeded teams listed above, Bryan, Delta, Evergreen, Archbold, Fayette, Hilltop, Edgerton, and Edon will be hosting sectional final games.
The following are the district pairings involving area teams.
Division IV, Northwest District No. 2 (Fostoria District)
Tuesday, February 17
No. 10 Toledo Woodward at No. 5 Bryan, 6 p.m.
Saturday, February 21
Bryan/Woodward winner at No. 4 seed St. Marys Memorial, 2 p.m.; No. 7 Kenton at No. 3 Lima Bath, 2 p.m.
Tuesday, February 24
At Miller City
District Semifinal
Bryan/Woodward/St. Marys winner vs. Kenton/Lima Bath winner, 7 p.m.
Winner advances to the Fostoria district final on February 28 at 3 p.m.
Division IV Northwest District 1 (Miller City District)
Tuesday, February 17
Van Wert at Rossford, 6 p.m.
Saturday, February 21
Van Wert/Rossford winner vs. No. 1 Liberty Benton, 2 p.m.; No. 6 Wauseon at No. 2 Napoleon, 7:30 p.m.
Winners advance to the district semifinal, Tuesday, February 24, 6 p.m. at Miller City.
Division V (Defiance District)
Saturday, February 21 – No. 8 Otsego at No. 1 Ottawa-Glandorf, 2 p.m.; No. 7 Swanton at No. 6 Elmwood, 2 p.m.; No. 5 Bluffton at No. 3 Archbold, 2 p.m.; No. 4 Paulding at No. 2 Delta, 2 p.m.
Tuesday, February 24
District Semifinals
At Defiance
Otsego/O-G winner vs. Elmwood/Swanton winner, 6 p.m.
At Kansas Lakota
Archbold/Bluffton winner vs. Paulding/Delta winner, 7:30 p.m.
Saturday, February 28
District Final
At Defiance
District semifinal winners from Defiance and Lakota, 3 p.m.
Division VI (Napoleon District)
Thursday, February 19
No 7 Montpelier at No. 2 Ottawa Hills, 6 p.m.; No. 5 Liberty Center at No. 3 Evergreen, 6 p.m.
Wednesday, February 25
District Semifinals
At Napoleon
Ottawa Hills/Montpelier winner vs. Liberty Center/Evergreen winner, 6 p.m.
Saturday, February 28
District Final
At Napoleon
OH/Montpelier/LC/Evergreen winner to face Gibsonburg/Woodmore/New London/Western Reserve winner in district final at 3 p.m.
Division VI (Van Wert District)
Thursday, February 19
No. 7 Antwerp at No. 3 Convoy Crestview, 6 p.m.; No. 8 Northwood at No. 1 Patrick Henry, 6 p.m.; No. 6 Tinora at No. 4 Toledo Christian, 6 p.m.
Wednesday, February 25
At Napoleon
District Semifinals
Northwood/Patrick Henry winner vs. Tinora/Toledo Christian winner, 7:30 p.m.
At Van Wert
Antwerp/Crestview winner vs. No. 2 Wayne Trace, 6 p.m.
Saturday, February 28
District Final
At Van Wert
District semifinal winners from Napoleon and Van Wert meet for district title, 3 p.m.
Division VII (Archbold District)
Tuesday, February 18
No. 9 Holgate at No. 8 Hilltop, 6 p.m.
Saturday, February 21
Holgate/Hilltop winner at No. 1 Stryker, 2 p.m.; No. 7 North Central at No. 2 Fayette, 2 p.m.
Wednesday, February 25
District Semifinal
At Archbold
Holgate/Hilltop/Stryker winner vs. Fayette/NC winner, 6 p.m.
Saturday, February 28
District Final
At Archbold
District semifinal winners from Archbold and Gibsonburg in district final at 3 p.m.
Division VII (Ottawa-Glandorf District)
Saturday, February 21
Pettisville at Edon, 2 p.m.; Ayersville at Edgerton, 2 p.m.
Wednesday, February 25
At Archbold
District Semifinal
Pettisville/Edon winner vs. Ayersville/Edgerton winner, 7:30 p.m.
Saturday, February 28
At Ottawa-Glandorf
District Final
District semifinal winners from Archbold and Ottawa-Glandorf, 3 p.m.