BBC VOLLEYBALL: Pettisville Takes Step Toward League Title After Beating Hilltop

BIG NIGHT … Pettisville’s Naomi Richer (above) racked up 25 kills and 21 digs as Pettisville picked up a league win at Hilltop.
PHOTOS BY REBEKAH DELL / THEVILLAGE REPORTER
SERVICE GAME … Hilltop’s Halle Jones hits a serve in Thursday’s BBC match against Pettisville.
Pettisville 3, Hilltop 1
WEST UNITY – Pettisville took a huge step in the Buckeye Border Conference volleyball title race with a 17-25, 25-16, 25-16, 25-17 victory over Hilltop.
Naomi Richer had a big night for the Blackbirds (10-9, 4-1 BBC). She was a perfect 17 of 17 from the serving line with two aces and also recorded 25 kills and 25 digs. Miriam Richer was 19 of 20 from the serving line with one ace along with three kills and 17 digs.
Brooklyn Kuszmaul was a perfect 14 of 14 from the serving line for Hilltop (14-6, 3-2 BBC). She was also 19 of 21 in serve receive, 11-11 passing and recorded 16 digs.
Hayden JoHantgen was 9 of 12 serving along with 16-19 passing, 52-54 setting with 18 assists, eight digs and 18-20 attacks with six kills.
Pettisville d. Hilltop, 17-25, 25-16, 25-16, 25-17
Pettisville (10-9, 4-1 BBC): Miriam Richer – 19-20 serving, 1 ace, 3 kills, 17 digs; Grace Hastings 8-8 serving, 5 digs, 42 assists; Naomi Richer – 17-17 serving, 2 aces, 25 kills, 21 digs; Addison Davis – 12 kills, 5 blocks; Becca Strauss – 12-14 serving, 1 ace, 12 digs
Hilltop (14-6, 3-2 BBC): Halle Jones – 6-8 serving, 1 ace, 11-13 serve receive, 9-9 passing, 20 digs, 26-28 attacks, 3 kills; Myah Higgins – 20-21 serving, 9-10 serve receive, 11-11 passing, 11 digs, 15-17 attacks, 4 kills; Hayden JoHantgen – 9-12 serving, 16-19 passing, 8 digs, 52-54 setting, 17 assists, 18-20 attacks, 6 kills; Kelsy Connolly – 9-9 serving, 1 ace, 9-9 serve receive, 8-9 passing, 6 digs, 56-59 setting, 17 assists, 18-20 attacks, 6 kills; Brynn Rodriguez 9-11 serving, 1 ace, 11-12 serve receive, 10-10 passing, 11 digs, 40-47 attacks, 19 kills; Brooklyn Kuszmaul – 14-14 serving, 19-21 serve receive, 11-11 passing, 16 digs