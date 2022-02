Facebook

SECTIONAL SEMIFINALS

DIVISION II

No. 5 Lima Shawnee vs. No. 11 Bryan 7:30pm (@ Paulding HS)

DIVISION III

No. 10 Delta vs. No. 13 Otsego 7pm (@ Springfield HS)

DIVISION IV

No. 6 Edon vs. No. 11 Edgerton 7pm (@ Bryan HS)

No. 13 Hilltop vs. No. 14 Montpelier 7pm (@ Napoleon HS)