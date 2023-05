Division III Track District Championships @ Napoleon

DIVISION III BOYS RESULTS

TEAM SCORES (15 TEAMS): 1. Van Buren 125.5; 2. Liberty Center 100.5; 3. Leipsic 99; 4. Pettisville 74; 5. Ottawa Hills 72.5; 10. Fayette 19; T11. Hilltop 9

RUNNING EVENT AREA REGIONAL QUALIFIERS: 200 meters – 4. S. Hayley (P) 23.8; 400 meters – 2. L. Graffice (P) 52.8; 800 meters – 2. J. Blanco (F) 2:02; 1600 meters – Z. McWatters (P) 4:40; 3200 meters – Z. McWatters (P) 10:28, 4. W. Mitchell (F) 10:35; 4×200 relay – 2. Pettisville (L. Graffice, S. Adkins, S. Haley, C. Wilkie) 1:35; 4×400 relay – 1. Pettisville (L. Graffice, S. Hayley, J. Leppelmeier, Z. McWatters) 3:36; FIELD EVENT AREA REGIONAL QUALIFIERS: Pole vault – 3. E. Beauregard (F) 10’8”; Long jump – 3. A. Funkhouser 19’3”

DIVISION III GIRLS RESULTS

TEAM SCORES: (16 TEAMS) 1. Liberty Center 186; 2. Patrick Henry 98; 3. Toledo Christian 58; 4. Ottawa Hills 57; 5. Van Buren 53.5; 6. Delta 37; 7. Pettisville 32; 14. Fayette 4.5; 15. Hilltop 4

RUNNING EVENT AREA REGIONAL QUALIFIERS: 400 meters – 4. A. Savage (D) 1:03; 800 meters – 3. G. Remington (P) 2:23; 3200 meters – 3. J. Welch (D) 11:54; 300 hurdles – 4. A. Grimm (P) 50.9; 4×100 relay – 2. Delta (A. Lamb, E. Demaline, A. Savage, S. Boulton) 52.9; 4×400 relay – 3. Pettisville (A. Grimm, M. Remington, E. Hoylman, G. Remington) 4:21; 4×800 relay – 4. Pettisville (M. Remington, E. Hoylman, K. Sears, G. Remington) 10:14; FIELD EVENT AREA REGIONAL QUALIFIERS: Pole vault – 3. A. Grimm (P) 9’0”, 4. T. Nation (D) 9’0”

Click below for a free photo album of this event to view all the photos.