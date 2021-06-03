FOURTH QUARTER HONOR ROLL: Hilltop Elementary

Mrs. VanArsdalen – 3A: Paeton Cameron, Samantha Grimm, Chandler Hartman, Dane King, London McAfee, Addison Nofziger, Bastyan Page, Everett Ruskey, Libbee Schaffner, Ezekiel Serrano
Mrs. Goosman – 3B: Kailyn Ames, Isaiahs Bravo, Tessa Jones, Jaylynn Oiler, Olivia Schmidlin, Grace Schuurman
Mr. Leu – 4A: Tatym Beck, Summer Bowers, *Kaselynn Deyo, *Tina Dickinson, Coleton Ebersole, Reese Eisel, Ariana Fuller, *Dezirae Hahn, Christoper Martin, *Caelan Nofziger, Alex Rubalcava, *Ainsley Severence, Lee Sizemore, Braylee Smith, Emma Verdin
Mrs. Tanner – 4B: *David Culbertson, *Seeley Easley, *Eliza Higgins, Ahlea Judy, Mia Kuszmaul, Roarke Layman, Ezra Mahlman, *Addison Plum, *Nayah Rodriguez, *Carlee Schaffner, *Zia Siegel, Jacob Stewart, Brayden Talbott
Mrs. Steffes – 5A: Ayden Bennett, Rachel Dickinson, Brooklynn Gault, Ian Hansen, Anthony Jiannuzzi, Bryson Kesler, Grace Serrano, Evan Siegel, *Addison Smith, Hailey Smith, Emily Suydam, Savannah Thompson, Natalie Tompkins
Mr. Hurd – 5B: Ellie Johnson, Emily Marvin, Desiree Schafer, Gracelynn Weisz
Mrs. Parrott – 6A: *Maggie Altman, Kyrah Ames, *Kelsy Connolly, *Sophia Crossgrove, Myah Higgins, *Bryce Peters, Kylah Plum, Gyllyan Proper, Brantley Shankster, Lilly Stone
Mr. Geis – 6B: Kennedy Bailey, Jazmyn Castillo-Edelman, Addyson Draggoo, *Halle Jones, *Aaden Judy, Aaliyah McCauley
*Denotes all A’s
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