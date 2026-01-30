Close Menu
Friday, January 30
High School Sports Schedule For Friday, January 30, 2026

BOWLING

Swanton @ Delta 4pm
Bryan @ Wauseon 4pm
Evergreen @ Tinora 4pm

BOYS BASKETBALL

BBC
Holgate @ Hilltop 5pm
Edon @ Fayette 6pm
Montpelier @ North Central 6pm
Stryker @ Pettisville 6pm

NWOAL
Archbold @ Swanton 6pm
Bryan @ Evergreen 6pm
Delta @ Wauseon 6pm


GMC
Fairview @ Edgerton 6pm

BOYS WRESTLING

Archbold/Evergreen @ St. Mary’s Duals 2:30pm
Delta/Montpelier/Swanton @ Lima CC Invitational 5:30pm

GIRLS WRESTLING

Archbold @ Bellfontaine Invitational 5pm

SWIM & DIVE

Bryan/Wauseon @ NWOAC Diving Championships 10am (Sandusky)


 

