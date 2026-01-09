Close Menu
Friday, January 9
Login
Sports

High School Sports Schedule For Friday, January 9, 2026

By No Comments1 Min Read

BOWLING

Patrick Henry @ Delta 4pm
Evergreen @ Wauseon 4pm
Tinora @ Bryan 4pm
Liberty Center @ Swanton 4pm

GIRLS BASKETBALL

BBC
*Edon @ Hilltop 6pm (JV 2 quarters)
Fayette @ Pettisville 6pm (JV 2 quarters)
Montpelier @ Stryker 6pm (JV 2 quarters)
North Central @ Holgate 7pm (Varsity only)

NWOAL
Liberty Center @ Archbold 6pm
Delta @ Bryan 6pm
Patrick Henry @ Evergreen 6pm JB (JV 2 quarters)
Swanton @ Wauseon 6pm (Varsity only)

BOYS BASKETBALL

NON-LEAGUE
Swanton @ Genoa 6pm

GMC
*Edgerton @ Tinora 6pm

SWIMMING & DIVING

Bryan/Wauseon @ Oak Harbor Diving Invitational 5pm

BOYS WRESTLING

Delta/Evergreen/Swanton/Wauseon @ Perrysburg Invitational Tournament 3:30pm
Edgerton/Montpelier @ Woodmore “A” Classic 4pm


 

Related Posts

Leave A Reply