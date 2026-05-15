Close Menu
Friday, May 15
Login
Sports

High School Sports Schedule For Friday, May 15, 2026

By No Comments1 Min Read

VARSITY SOFTBALL

DIVISION VII – NORTHWEST 1
SECTIONAL FINALS

No. 7 Stryker @ No. 2 Hilltop 5pm
No. 6 North Central @ No. 3 Edon 5pm

DIVISION VII – NORTHWEST 3
SECTIONAL FINAL

No. 5 Fayette @ No. 4 Pettisville 5pm

REGULAR SEASON

Swanton @ Edgerton 5pm
Sylvania Southview @ Archbold 5:30pm
Sylvania Northview @ Bryan 5:30pm

NWOAL

Delta @ Wauseon 5pm (completion of suspended game)

VARSITY BASEBALL

Tinora @ Bryan 5pm
Delta @ Toledo Christian 5pm
Hilltop @ Evergreen 5pm
Swanton @ Fostoria 5pm
Hicksville @ Montpelier 5pm
North Central @ Fairview 5pm

TRACK & FIELD

GMC Championships @ Ayersville 6pm
NWOAL Championships @ Bryan 7pm

 

Related Posts

Leave A Reply