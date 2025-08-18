High School Sports Schedule For Monday, August 18, 2025

BOYS GOLF
Swanton @ Emmanuel Christian 3:30pm
Archbold @ Tinora 4:30pm
Bryan/Wauseon @ Paulding 4:30pm
Fayette/Delta @ Hilltop 4:30pm
GIRLS GOLF
Defiance @ Delta 3:30pm
Swanton/Patrick Henry @ Wauseon 4:30pm
Bryan/Edgerton/Lincolnview @ Antwerp 4:30pm
BOYS SOCCER
Swanton at Rossford 5pm
GIRLS SOCCER
Napoleon at Wauseon 5pm
Evergreen at Springfield 7pm
Swanton at Rossford 7pm
VOLLEYBALL
Swanton at Stryker 5:30pm
Napoleon at Wauseon 5:30pm
Montpelier @ Edgerton 5:30pm
Hamilton (IN) @ North Central 5:30pm (Varsity only)
GIRLS TENNIS
Archbold @ Napoleon 4:30pm
Wauseon @ Springfield 4:30pm