Monday, August 18
High School Sports Schedule For Monday, August 18, 2025

BOYS GOLF

Swanton @ Emmanuel Christian 3:30pm
Archbold @ Tinora 4:30pm
Bryan/Wauseon @ Paulding 4:30pm
Fayette/Delta @ Hilltop 4:30pm

GIRLS GOLF

Defiance @ Delta 3:30pm
Swanton/Patrick Henry @ Wauseon 4:30pm
Bryan/Edgerton/Lincolnview @ Antwerp 4:30pm

BOYS SOCCER

Swanton at Rossford 5pm

GIRLS SOCCER

Napoleon at Wauseon 5pm
Evergreen at Springfield 7pm
Swanton at Rossford 7pm

VOLLEYBALL

Swanton at Stryker 5:30pm
Napoleon at Wauseon 5:30pm
Montpelier @ Edgerton 5:30pm
Hamilton (IN) @ North Central 5:30pm (Varsity only)


GIRLS TENNIS

Archbold @ Napoleon 4:30pm
Wauseon @ Springfield 4:30pm

 

