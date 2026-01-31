Close Menu
Saturday, January 31
High School Sports Schedule For Saturday, January 31, 2026

BOYS WRESTLING

Archbold/Evergreen @ St. Mary’s Duals 9am
Delta/Montpelier/Swanton @ Lima CC Invitational 9am

GIRLS WRESTLING

Archbold @ Bellfontaine Invitational 9am
Bryan/Edgerton/Delta/Montpelier/Swanton/Wauseon @ Toledo Start Invitational 11am

GIRLS BASKETBALL

Evergreen @ Morenci, MI (Varsity only) 12pm
Liberty-Benton @ Bryan 12pm
Hilltop @ Edon 1pm
Delta @ Toledo Whitmer 1pm
Montpelier @ Antwerp 6pm


BOYS BASKETBALL

Archbold @ Tinora 4:30pm
Bowling Green @ Bryan 4:45pm
Edgerton @ Hilltop 6pm
Pettisville @ Ayersville 6pm
Montpelier @ Antwerp 7:30pm

BOWLING

Bryan @ Wildcat Baker Brawl 11am (Hillard Davidson)

SWIM & DIVE

Bryan/Wauseon @ NWOAC Swimming Championships 10:45am (Fremont)

 

