High School Sports Schedule For Saturday, September 12, 2026

CROSS COUNTRY
Archbold/Bryan/Delta/Edgerton/Evergreen/Fayette/Montpelier/Pettisville/Swanton/Wauseon @ Tiffin Carnival 8:30am
BOYS GOLF
Archbold/Bryan/Delta/Edgerton/Fayette/Hilltop/Montpelier/North Central/Stryker/Wauseon @ Pettisville Invitational 11am
VOLLEYBALL
Edgerton @ Fostoria Invite 9am
North Central @ Kalida Invitational 9am
Bryan @ Hilltop 10am
Delta @ Stryker 10am
Springfield @ Evergreen 10am
Gibsonburg @ Swanton 10am
Hicksville @ Pettisville 10am
BOYS SOCCER
Defiance @ Pettisville 10am
Toledo Central Catholic @ Wauseon 11am
Swanton @ Otsego 11am
Miller City @ Evergreen 4:45pm
GIRLS SOCCER
Oak Harbor @ Bryan 10am
Delta @ Miller City 10am
Archbold @ Woodmore 11am
Wauseon @ Toledo Christian 11am
Evergreen @ Toledo Whitmer 12pm
Swanton @ Otsego 1pm
GIRLS TENNIS
Archbold/Wauseon @ Bryan Doubles Tournament 9am
FOOTBALL
St. Mary CC @ Stryker 5pm