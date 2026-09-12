High School Sports Schedule For Saturday, September 12, 2026

CROSS COUNTRY

Archbold/Bryan/Delta/Edgerton/Evergreen/Fayette/Montpelier/Pettisville/Swanton/Wauseon @ Tiffin Carnival 8:30am

BOYS GOLF

Archbold/Bryan/Delta/Edgerton/Fayette/Hilltop/Montpelier/North Central/Stryker/Wauseon @ Pettisville Invitational 11am

VOLLEYBALL

Edgerton @ Fostoria Invite 9am

North Central @ Kalida Invitational 9am

Bryan @ Hilltop 10am

Delta @ Stryker 10am

Springfield @ Evergreen 10am

Gibsonburg @ Swanton 10am

Hicksville @ Pettisville 10am

BOYS SOCCER

Defiance @ Pettisville 10am

Toledo Central Catholic @ Wauseon 11am

Swanton @ Otsego 11am

Miller City @ Evergreen 4:45pm

GIRLS SOCCER

Oak Harbor @ Bryan 10am

Delta @ Miller City 10am

Archbold @ Woodmore 11am

Wauseon @ Toledo Christian 11am

Evergreen @ Toledo Whitmer 12pm

Swanton @ Otsego 1pm

GIRLS TENNIS

Archbold/Wauseon @ Bryan Doubles Tournament 9am

FOOTBALL

St. Mary CC @ Stryker 5pm