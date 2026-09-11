High School Sports Scoreboard For September 10, 2026

VOLLEYBALL
NWOAL
Wauseon 3, Delta 0
Archbold 3, Evergreen 0
Swanton 3, Bryan 0
NON-LEAGUE
Edon 3, Fayette 0
Stryker 3, Pettisville 2
Toledo Christian 3, Hilltop 1
North Central 3, Montpelier 2
BOYS GOLF
Delta 159, Wauseon 172, Bryan 174
Evergreen 151, Patrick Henry 193
Pettisville 145, Montpelier 154
North Central 184, Stryker 195
Archbold 151, Swanton 151, Liberty Center 182
Holgate 181, Hilltop 197
GIRLS GOLF
Montpelier 169, Antwerp 239
Archbold 168, Wauseon 194, Evergreen 212
BOYS SOCCER
Wauseon 1, Pettisville 0
Miller City 8, Delta 0
GIRLS TENNIS
Ottawa Hills 4, Bryan 1