Close Menu
Thursday, September 10
Login
Sports

High School Sports Scoreboard For September 10, 2026

By Updated:No Comments1 Min Read

VOLLEYBALL

NWOAL
Wauseon 3, Delta 0
Archbold 3, Evergreen 0
Swanton 3, Bryan 0

NON-LEAGUE
Edon 3, Fayette 0
Stryker 3, Pettisville 2
Toledo Christian 3, Hilltop 1
North Central 3, Montpelier 2

BOYS GOLF

Delta 159, Wauseon 172, Bryan 174
Evergreen 151, Patrick Henry 193
Pettisville 145, Montpelier 154
North Central 184, Stryker 195
Archbold 151, Swanton 151, Liberty Center 182
Holgate 181, Hilltop 197

GIRLS GOLF

Montpelier 169, Antwerp 239
Archbold 168, Wauseon 194, Evergreen 212

BOYS SOCCER

Wauseon 1, Pettisville 0
Miller City 8, Delta 0

GIRLS TENNIS

Ottawa Hills 4, Bryan 1

 

Related Posts

Leave A Reply