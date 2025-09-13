Close Menu
Saturday, September 13
Login
Sports

High School Sports Schedule For Saturday, September 13, 2025

By No Comments1 Min Read

CROSS COUNTRY

Bryan/Wauseon @ Ottawa-Glandorf Invitational 9am
Evergreen @ Genoa Invitational 9am
Delta/Edon/Hilltop/Montpelier/North Central/Pettisville/Stryker/Swanton @ Fayette Invitational 9am

BOYS GOLF

Archbold/Bryan/Delta/Edgerton/Fayette/Hilltop/Montpelier/North Central/Stryker/Wauseon @ Pettisville Invitational 11am

VOLLEYBALL

Defiance at Wauseon 10am
Antwerp @ North Central 10am
Hilltop @ Continental 10am
Napoleon @ Archbold 11am
Genoa at Swanton 5:30pm

BOYS SOCCER

Bryan @ Oak Harbor 11am
Archbold @ Defiance 12:30pm
Delta @ Genoa 4pm

GIRLS SOCCER

Ottawa-Glandorf @ Archbold 11am
Toledo CC at Wauseon 11am
Toledo Rogers at Swanton 12pm
Bryan @ Oak Harbor 12:30pm
Delta @ Genoa 2pm


FOOTBALL

TAAC

Montpelier @ Erie Mason (MI) 7pm

NORTHERN 8

Stryker @ St. Mary CC 7pm

GIRLS TENNIS

Archbold/Wauseon @ Bryan Doubles Tournament 9am


 

Share.

Related Posts

Leave A Reply