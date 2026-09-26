High School Sports Schedule For Saturday, September 26, 2026

CROSS COUNTRY
Archbold/Delta/Edgerton/Evergreen/Fayette/Hilltop/Montpelier/North Central/Pettisville/Stryker/Wauseon @ Liberty Center Invitational 8:30am
Swanton @ Fremont St. Joe CC Invitational 8:30am
VOLLEYBALL
Prairie Heights (IN)/Hamilton (IN)/Eastside (IN) @ Edon Bomber Invite 9am
Hicksville @ Evergreen 10am
Edgerton/Pettisville @ Liberty Center 10am
Toledo Whitmer @ Archbold 11am
BOYS SOCCER
Ottawa-Glandorf @ Archbold 10am
Lake @ Delta 11am
Swanton @ Genoa 11am
Bryan @ Defiance 12:30pm
GIRLS SOCCER
Archbold @ Lake 11am
Swanton @ Genoa 1pm
GIRLS TENNIS
Bluffton @ Bryan 10am
FOOTBALL
Danbury @ Stryker 5pm