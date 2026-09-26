High School Sports Schedule For Saturday, September 26, 2026

CROSS COUNTRY

Archbold/Delta/Edgerton/Evergreen/Fayette/Hilltop/Montpelier/North Central/Pettisville/Stryker/Wauseon @ Liberty Center Invitational 8:30am

Swanton @ Fremont St. Joe CC Invitational 8:30am

VOLLEYBALL

Prairie Heights (IN)/Hamilton (IN)/Eastside (IN) @ Edon Bomber Invite 9am

Hicksville @ Evergreen 10am

Edgerton/Pettisville @ Liberty Center 10am

Toledo Whitmer @ Archbold 11am

BOYS SOCCER

Ottawa-Glandorf @ Archbold 10am

Lake @ Delta 11am

Swanton @ Genoa 11am

Bryan @ Defiance 12:30pm

GIRLS SOCCER

Archbold @ Lake 11am

Swanton @ Genoa 1pm

GIRLS TENNIS

Bluffton @ Bryan 10am

FOOTBALL

Danbury @ Stryker 5pm