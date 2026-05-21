High School Sports Schedule For Thursday, May 21, 2026

TRACK & FIELD

Bryan/Wauseon @ Division III Districts 4pm (@ Napoleon)
Edgerton/Edon/Fayette/Hilltop/Montpelier/North Central/Pettisville/Stryker @ Division V Districts 4pm (@ Ayersville)

VARSITY BASEBALL

DIVISION VII – NORTHWEST 1
SECTIONAL FINALS

No. 8 Stryker @ No. 1 Montpelier 5pm
No. 5 Edon @ No. 4 Hilltop 5pm

DIVISION VII – NORTHWEST 2
SECTIONAL FINALS

No. 9 Fayette @ No. 2 Edgerton 5pm
No. 6 Pettisville @ No. 3 North Central 5pm

REGULAR SEASON

Sylvania Northview @ Evergreen 5pm
Wayne Trace @ Wauseon 5pm

BOYS TENNIS

Division II Districts @ Port Clinton 10am

 

