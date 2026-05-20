Wednesday, May 20
High School Sports Schedule For Wednesday, May 20, 2026

VARSITY BASEBALL

DIVISION IV – NORTHWEST 2
SECTIONAL FINALS

No. 5 Wauseon @ No. 4 Otsego 4pm
No. 7 Napoleon @ No. 2 Bryan 5pm

DIVISION VII – NORTHWEST 1
SECTIONAL SEMIFINAL

No. 8 Stryker @ No. 7 Antwerp 5pm (completion of suspended game)

VARSITY SOFTBALL

DIVISION V – NORTHWEST 1
DISTRICT SEMIFINAL

At Napoleon
No. 6 Delphos Jefferson vs. No. 1 Archbold 2pm

DIVISION V – NORTHWEST 2
DISTRICT SEMIFINAL

At Napoleon
No. 2 Swanton vs. No. 3 Paulding 4:30pm

DIVISION VII – NORTHWEST 3
DISTRICT SEMIFINAL

At Bryan
No. 4 Pettisville vs. No. 1 Edgerton 5pm

DIVISION VII – NORTHWEST 1
DISTRICT SEMIFINAL

At Bryan
No. 2 Hilltop vs. No. 3 Edon 7pm

TRACK & FIELD

Archbold @ Division IV Districts 4pm (@ Findlay)
Delta/Evergreen/Swanton @ Division IV Districts 4pm (@ Fostoria)

 

