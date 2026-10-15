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Thursday, October 15
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Sports

High School Sports Schedule For Thursday, October 15, 2026

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VOLLEYBALL

NON-LEAGUE
Convoy Crestview @ Archbold 5:30pm
Bryan @ Van Wert 5:30pm
Evergreen @ Toledo Christian 5:30pm

GMC
Edgerton @ Hicksville 5:30pm

BBC
Edon @ Hilltop 5:30pm
Fayette @ Pettisville 5:30pm
Montpelier @ Stryker 5:30pm
North Central @ Holgate 5:30pm

BOYS SOCCER

Pettisville @ Bryan 5pm
Continental @ Wauseon 5pm
Archbold @ Napoleon 7pm

GIRLS SOCCER

NWOAL
Delta @ Swanton 5pm
Liberty Center @ Evergreen 5pm
Wauseon @ Archbold 7pm

NON-LEAGUE
Continental @ Bryan 7pm

 

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