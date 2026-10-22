High School Sports Schedule For Thursday, October 22, 2026

VOLLEYBALL
DIVISION IV-NW 2 SECTIONAL FINALS
@ Lake HS
No. 7 Wauseon vs. No. 1 Lake 6pm
No. 5 Bryan vs. No. 4 Napoleon 7:30pm
DIVISION V-NW 1 SECTIONAL FINAL
@ Paulding HS
No. 3 Archbold vs. No. 4 Bluffton 6pm
DIVISION V-NW 2 SECTIONAL FINAL
@ Coldwater HS
No. 5 Swanton vs. No. 8 Delta 6pm
DIVISION VI-NW 1 SECTIONAL FINALS
@ Patrick Henry HS
No. 4 Liberty Center vs. No. 5 Evergreen 6pm
No. 8 Montpelier vs. No. 1 Patrick Henry 7:30pm
BOYS SOCCER
DIVISION V-NW 3 SECTIONAL FINAL
No. 6 Archbold @ No. 3 Evergreen 5pm
DIVISION IV-NW 1 SECTIONAL FINAL
No. 5 Lake @ No. 3 Swanton 5pm
No. 6 Wauseon @ No. 2 Bryan 7pm
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