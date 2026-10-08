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Thursday, October 8
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Sports

High School Sports Schedule For Thursday, October 8, 2026

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VOLLEYBALL

NON-LEAGUE
Archbold @ Toledo Central Catholic 5:30pm
Miller City @ Bryan 5:30pm
Toledo Christian @ Delta 5:30pm
Tinora @ Wauseon 5:30pm

BBC
North Central @ Hilltop 5:30pm
Edon @ Montpelier 5:30pm
Fayette @ Stryker 5:30pm
Pettisville @ Holgate 5:30pm

BOYS SOCCER

NWOAL
Bryan @ Delta 5pm
Liberty Center @ Wauseon 5pm
Swanton @ Archbold 7pm

TAAC
Pettisville @ MVCD 5pm

NON-LEAGUE
Evergreen @ Ottawa Hills 7pm

GIRLS SOCCER

NON-LEAGUE
Toledo Christian @ Delta 5pm
Ottawa Hills @ Evergreen 7pm

NWOAL
Swanton @ Liberty Center 7pm

 

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