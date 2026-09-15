High School Sports Schedule For Tuesday, September 15, 2026

VOLLEYBALL
NWOAL
Archbold @ Wauseon 5:30pm
Liberty Center @ Bryan 5:30pm
Delta @ Swanton 5:30pm
Patrick Henry @ Evergreen 5:30pm
GMC
Edgerton @ Antwerp 5:30pm
NON-LEAGUE
Montpelier @ Fremont (IN) 5:30pm
BOYS GOLF
Emmanuel Christian @ Delta 3:30pm
Archbold @ Ottawa-Glandorf 4:30pm
Evergreen @ North Central 4:30pm
Bryan/Wauseon @ Defiance 4:30pm
Holgate @ Montpelier 5pm
GIRLS GOLF
Evergreen @ Delta 3pm
BOYS SOCCER
NWOAL
Evergreen @ Archbold 5pm
Bryan @ Swanton 5pm
Wauseon @ Delta 5pm
TAAC
Toledo Christian @ Pettisville 5pm
GIRLS SOCCER
Delta @ Continental 7:30pm
CROSS COUNTRY
Edon/Hilltop/Stryker @ North Central 4:30pm
Edgerton/Leipsic @ Antwerp 5pm
NWOAL Preview @ Archbold 5pm
GIRLS TENNIS
Ayersville @ Archbold 4:30pm
Bryan @ Maumee 4:30pm
Wauseon @ Rossford 4:30pm