Close Menu
Tuesday, September 15
Login
Sports

High School Sports Schedule For Tuesday, September 15, 2026

By No Comments1 Min Read

VOLLEYBALL

NWOAL
Archbold @ Wauseon 5:30pm
Liberty Center @ Bryan 5:30pm
Delta @ Swanton 5:30pm
Patrick Henry @ Evergreen 5:30pm

GMC
Edgerton @ Antwerp 5:30pm

NON-LEAGUE
Montpelier @ Fremont (IN) 5:30pm

BOYS GOLF

Emmanuel Christian @ Delta 3:30pm
Archbold @ Ottawa-Glandorf 4:30pm
Evergreen @ North Central 4:30pm
Bryan/Wauseon @ Defiance 4:30pm
Holgate @ Montpelier 5pm

GIRLS GOLF

Evergreen @ Delta 3pm

BOYS SOCCER

NWOAL
Evergreen @ Archbold 5pm
Bryan @ Swanton 5pm
Wauseon @ Delta 5pm

TAAC
Toledo Christian @ Pettisville 5pm

GIRLS SOCCER

Delta @ Continental 7:30pm

CROSS COUNTRY

Edon/Hilltop/Stryker @ North Central 4:30pm
Edgerton/Leipsic @ Antwerp 5pm
NWOAL Preview @ Archbold 5pm

GIRLS TENNIS

Ayersville @ Archbold 4:30pm
Bryan @ Maumee 4:30pm
Wauseon @ Rossford 4:30pm

 

Related Posts

Leave A Reply