High School Sports Schedule For Wednesday, May 27, 2026

VARSITY SOFTBALL
DIVISION IV REGIONAL SEMIFINALS
At Clyde
Lake (19-7) vs. Perry (23-5) 2pm
Bryan (21-0) vs. Clear Fork (23-7) 4:30pm
DIVISION V REGIONAL SEMIFINALS
At Allen East
Paulding (17-5) vs. Johnstown-Monroe (22-6-1) 2pm
Archbold (20-6) vs. Baltimore Liberty Union (24-1) 5pm
DIVISION VII REGIONAL SEMIFINALS
At Findlay
Gibsonburg (17-3) vs. Mohawk (24-3) 2pm
Ayersville (20-2) vs. Edgerton (17-4) 5pm
VARSITY BASEBALL
DIVISION IV – NORTHWEST 2
DISTRICT SEMIFINAL
At Archbold
No. 2 Bryan vs. No. 5 Wauseon 7pm
TRACK & FIELD
Division IV Regionals @ Marion Harding 4:30pm