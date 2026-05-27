Wednesday, May 27
High School Sports Schedule For Wednesday, May 27, 2026

VARSITY SOFTBALL

DIVISION IV REGIONAL SEMIFINALS
At Clyde

Lake (19-7) vs. Perry (23-5) 2pm
Bryan (21-0) vs. Clear Fork (23-7) 4:30pm

DIVISION V REGIONAL SEMIFINALS
At Allen East

Paulding (17-5) vs. Johnstown-Monroe (22-6-1) 2pm
Archbold (20-6) vs. Baltimore Liberty Union (24-1) 5pm

DIVISION VII REGIONAL SEMIFINALS
At Findlay

Gibsonburg (17-3) vs. Mohawk (24-3) 2pm
Ayersville (20-2) vs. Edgerton (17-4) 5pm

VARSITY BASEBALL

DIVISION IV – NORTHWEST 2
DISTRICT SEMIFINAL

At Archbold
No. 2 Bryan vs. No. 5 Wauseon 7pm

TRACK & FIELD

Division IV Regionals @ Marion Harding 4:30pm

 

