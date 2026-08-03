High School Sports Scoreboard For August 3, 2026

BOYS GOLF
Viking Invitational
1. Wauseon 348, 2. Evergreen 349, 3. Hicksville 371, 4. Fayette 377, 5. Evergreen 2 386, 6. Edgerton 394, 7. MVCD 401, 8. Hilltop 453
Big Green Invitational (19 teams)
1. Ottoville 308, 2. Montpelier 320, 3. Lima Shawnee 322, 4. St. Marys Memorial 32, T5. Sidney 329, Kalida 329
Defiance Invitational
1. Ottawa-Glandorf 313, 2. Napoleon 330, 3. Perrysburg 332; 4. Archbold 333, 5. Wayne Trace 341, 6. Tinora 342, 7. Van Wert 351, 8. Lima Bath 355, 9. Paulding 360, 10. Bryan 361, 11. Ayersville 367, 12. Fairview 387, 13. Celina 387, 14. Defiance 389, 15. Defiance B 459
GIRLS GOLF
Wauseon Invitational
1. Perrysburg 365, 2. Montpelier 379, 3. Delta 386, 4. Wauseon 395, 5. Defiance 398, 6. Woodmore 415, 7. Napoleon 422, 8. Ayersville 432, 9. Otsego 440, 10. Miller City 443, 11. Wayne Trace 471, 12. Paulding 480, 13. Hilltop 498
Findlay Invitational
1. Sylvania Northview 361, 2. Anthony Wayne 370, 3. Archbold 381, 4. Van Buren 391, 5. Findlay 392, 6. Tiffin Columbian 407, 7. Wynford 430, 8. Sylvania Southview 446, 9. Ontario 448, 10. Bowling Green 527
Lake Invitational (10 teams)
1. Clyde 363, 2. Rossford 439, 3. Elmwood 441, 4. Lake 452, 5. Genoa 455, T.7 Swanton 479