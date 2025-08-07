High School Sports Scoreboard For August 7, 2025

BOYS GOLF
Paulding Invitational
1. Wauseon 319; 2. Montpelier 322; 3. Swanton 323; 4. Tinora 324; 5. Archbold 329; 6. Paulding 332; 7. Wayne Trace 333; 8. Bryan 334; 9. Defiance 337; 10. Fairview 362; 11. Antwerp 363; 12. Holgate 364
Edgerton Invitational
1. Pettisville 322; 2. Lincolnview 332; 3. Hicksville 335; 4. Hilltop 358; 5. Ayersville 359; 6. Emmanuel Christian 363; 7. Fayette 377; 8. Stryker 389; 9. North Central 396; 10. Edgerton 398; 11. Delphos Jefferson 399; 12. Defiance 434
GIRLS GOLF
Defiance Invitational
1. Anthony Wayne 353; 2. Sylvania Northview 383; 3. Archbold 384; 4. Wauseon 387; 5. Napoleon 427; 6. Bryan 424; 7. Perrysburg 430; 8. Tinora 432; 9. Defiance 433; 10. Sylvania Southview 435; 11. Delphos St. John’s 436; 12. Wayne Trace 440; 13. Delta 440; 14. Ayersville 476; 15. Lima Shawnee 481; 16. Antwerp 520