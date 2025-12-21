High School Sports Scoreboard For December 20, 2025

BOYS BASKETBALL
Montpelier 68, Stryker 46
Otsego 57, Delta 52
Edon 62, Eastside (IN) 45
Edgerton 49, Continental 42
Hilltop 71, Hamilton (IN) 29
Archbold 54, Fairview 41
Pettisville 62, Bryan 38
North Central 70, Swanton 47
GIRLS BASKETBALL
Napoleon 47, Archbold 41
BOYS WRESTLING
Olentangy Liberty Classic
TEAM SCORES: (26 teams) 1. Olentangy Liberty 222; 2. Columbus DeSales 218; 3. Watterson 216; 4. Marysville 182; 5. Medina Buckeye 172.5; 6. Delta 161
GIRLS WRESTLING
Findlay Invitational
TEAM SCORES (84 teams): 1. Olentangy Orange 223.5; 2. Whiteland Community 187.5; 3. William Henry Harrison 173.5; 4. Lebanon 144; 5. Garrett 142; 11. Archbold 119; 46. Wauseon 35