Saturday, February 14
Sports

High School Sports Scoreboard For February 12, 2026

GIRLS BASKETBALL

NWOAL
Evergreen 57, Swanton 25
Delta 45, Liberty Center 16
Bryan 56, Wauseon 38
Patrick Henry 59, Archbold 40

NON-LEAGUE
Fairview 62, Edon 34
Tinora 51, Montpelier 45
Pettisville 59, Hicksville 49
Edgerton 63, Hilltop 45

GIRLS BOWLING

Division II Sectionals (*indicates team advancing to districts)
TEAM SCORES: *1. Napoleon 3,790; *2. Bryan 3,515; *3. Liberty Center 3,207; *4. Patrick Henry 3,064; 5. Wauseon 3,063; 6. Tinora 2,962; 7. Evergreen 2,780; 8. Delta 2,547; 9. Ottawa-Glandorf 2,544; 10. Swanton 2,322; 11. Miller City 2,060; 12. Horizon Science Academy 2,047; 13. Bluffton 2,037

INDIVIDUAL DISTRICT QUALIFIERS: Jennifer Lichtenwald (Tinora), Taylor Spangler (Tinora), Kymberlee Yocom (Wauseon), Emma Leonard (Swanton)


 

