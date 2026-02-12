High School Sports Scoreboard For February 12, 2026

GIRLS BASKETBALL
NWOAL
Evergreen 57, Swanton 25
Delta 45, Liberty Center 16
Bryan 56, Wauseon 38
Patrick Henry 59, Archbold 40
NON-LEAGUE
Fairview 62, Edon 34
Tinora 51, Montpelier 45
Pettisville 59, Hicksville 49
Edgerton 63, Hilltop 45
GIRLS BOWLING
Division II Sectionals (*indicates team advancing to districts)
TEAM SCORES: *1. Napoleon 3,790; *2. Bryan 3,515; *3. Liberty Center 3,207; *4. Patrick Henry 3,064; 5. Wauseon 3,063; 6. Tinora 2,962; 7. Evergreen 2,780; 8. Delta 2,547; 9. Ottawa-Glandorf 2,544; 10. Swanton 2,322; 11. Miller City 2,060; 12. Horizon Science Academy 2,047; 13. Bluffton 2,037
INDIVIDUAL DISTRICT QUALIFIERS: Jennifer Lichtenwald (Tinora), Taylor Spangler (Tinora), Kymberlee Yocom (Wauseon), Emma Leonard (Swanton)