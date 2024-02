High School Sports Scoreboard For February 17, 2024

BOYS WRESTLING

NWOAL CHAMPIONSHIPS

TEAM SCORES: 1. Delta 195.5; 2. Wauseon 191.5; 3. Liberty Center 152; 4. Archbold 110; 5. Evergreen 64; 6. Swanton 61; 7. Bryan 30; 8. Patrick Henry 22

FIRST PLACE

106 – Carter Stuckey (W) dec. Braedyn Tammerine (LC), 3-2; 113 – Adam Mattin (D) TF 5:14 over Joseph Lugabihl (W); 120 – Tyler Barnes (D) p. Mason Miller (A), 2:45; 126 – Zavian LaFountain (W) dec. Brodie Setmire (E), 4-0; 132 – Drew Matthews (LC) dec. Anthony Hernandez (D), 4-1; 138 – Jack Stubleski (E) dec. Jordan Cook (W), 9-5; 144 – Brodie Dominique (A) won by forfeit over Landon Lintermoot (D); 150 – Benicio Torres (W) dec. Jackson Bartels (LC), 5-3; 157 – Lane Lopez (D) dec. Kahle Albright (W), 6-1; 165 – Daniel Thatcher (D) p. Kale Waxler (W), 1:12; 175 – Grant Richardson (E) dec. Dameon Wolfe (B), 4-2; 190 – Xander Myers (LC) dec. Connor Sintobin (D), 3-0; 215 – Wyat Ripke (A) dec. Cass Chiesa (D), 20-7 MD; 285 – Evan Smigelski (S) dec. Brady Smith (D), 3-1

THIRD PLACE

106 – Lars Soles (A) def. Thomas Hernandez (D), 7-5; 113 – Adam Foster (LC) wins by default; 120 – Brady Badenhop (LC) def. Mykale Schneider (W) by forfeit; 126 – Richard Flores (D) def. Landon Massie (LC), 5-0; 132 – Tristan Wyse (W) dec. Braylon Miller (W), 4-3; 138 – Donnell Bush (B) def. Eli Farbrother (A), 8-0 MD; 144 – AC Torres (W) p. Eli Borstelman (LC), 2:18; 150 – Parker Cone (D) dec. Mazin Rukieh (S), 1-0; 157 – Ian Grime (A) p. Colton Szcezpanski (LC), 2:07; 165 – Michael Holtsberry (S) dec. Degan Schwaiger (LC), 3-0; 175 – Trent Johnson (PH) dec. Ian Martin (W), 4-0; 190 – Austin Kovar (W) p. Luke Bostelaman (PH), :56; 215 – Cam’ron Kirtz (S) dec. Logan Sifuentes (LC), 8-7; 285 – Braden Like (LC) p. John Flores (W), 1:50

GMC CHAMPIONSHIPS

TEAMS SCORES: 1. Tinora 231.5; T2. Ayersville 122, Paulding 122; 4. Wayne Trace 85.5; 5. Fairview 77; 6. Antwerp 68.5; 7. Hicksville 68; 8. Edgerton 63

BOYS BASKETBALL

North Central 55 Edgerton 45

Hicksville 54 Hilltop 47

Evergreen 51 Fayette 31

Ayersville 56 Montpelier 34

Paulding 55 Bryan 32

Pettisville 47 Wauseon 33