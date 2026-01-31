High School Sports Scoreboard For January 30, 2026

BOYS BASKETBALL
NWOAL
Wauseon 50, Delta 40
Bryan 51, Evergreen 38
Archbold 61, Swanton 55
BBC
Pettisville 48, Stryker 35
Montpelier 69, North Central 54
Edon 51, Fayette 41
Holgate 61, Hilltop 57
GMC
Fairview 52, Edgerton 35
BOYS BOWLING
Wauseon 2178, Bryan 2076
GIRLS BOWLING
Bryan 2210, Wauseon 1937
BOYS WRESTLING
Thunderbird Invitational Tournament (after day 1)
TEAM SCORES (43 teams): 1. Applecreek Waynedale 81; 2. Delta 71.5; 3. West Liberty Salem 57.5; 4. Woodmore 48.5; 5. Tinora 45; 22. Swanton 21.5; T33. Montpelier 11; 42. Edon 5.5
GIRLS WRESTLING
Bellfontaine Invitational (after day 1)
TEAM SCORES (69 teams): 1. Marysville 132.5; T2. Marion Harding 104.5, St. Marys Memorial 104.5; 4. Archbold 94; 5. Fremont Ross 90.5