High School Sports Scoreboard For May 4, 2026

VARSITY SOFTBALL
NWOAL
Archbold 11, Delta 0 (5 innings)
Bryan 19, Wauseon 2 (5 innings)
Swanton 9, Patrick Henry 8 (8 innings)
Liberty Center 8, Evergreen 4
NON-LEAGUE
Edgerton 14, Edon 2 (5 innings)
Pettisville 5, Stryker 0
Hilltop 7, Defiance 3
Antwerp 9, North Central 6 (8 innings)
VARSITY BASEBALL
NWOAL
Evergreen 8, Liberty Center 0
Patrick Henry 5, Swanton 2
Archbold 14, Delta 4 (5 innings)
Bryan 12, Wauseon 12 (suspended in top 10th due to darkness)
NON-LEAGUE
North Central 9, Antwerp 5
Pettisville 13, Stryker 0 (6 innings)
Edgerton 9, Eastside (IN) 1
Paulding 15, Hilltop 10