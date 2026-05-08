Thursday, May 7
High School Sports Scoreboard For May 7, 2026

VARSITY SOFTBALL

NON-LEAGUE

Archbold 3, Fairview 2
Delta 5, Pettisville 4
Edgerton 18, Evergreen 1 (5 innings)
Lakewood Park Christian (IN) 11, Edon 10
Sylvania Northview 3, Hilltop 2
Paulding 7, Montpelier 1
Wayne Trace 11, Wauseon 6

BBC

North Central 10, Fayette 0 (5 innings)

VARSITY BASEBALL

Hilltop 18, Fayette 0 (5 innings)
Montpelier 8, Ayersville 3
Delta 7, Pettisville 6
Stryker 10, Hamilton (IN) 3
Anthony Wayne 7, Swanton 5
Wauseon 6, Ottawa-Glandorf 4
Archbold 16, Edon 3 (6 innings)
Bryan 9, Lima Shawnee 1

BOYS TENNIS

Napoleon 3, Wauseon 2

 

