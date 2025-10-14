High School Sports Scoreboard For October 14, 2025

GIRLS SOCCER
DIVISION V SECTIONALS
Archbold 14, Northwood 0
Delta 8, Swanton 0
Evergreen 3, Ottawa Hills 2
BOYS GOLF
DIVISION III STATE CHAMPIONSHIPS (2 day totals)
TEAMS SCORES: 1. Warren JFK (309+309 – 618); 2. Pettisville (320+321 – 641); 3. Hiland (319+324 – 643); 4. Cardinal Mooney (332+316 – 648); 5. Mechanicsburg (326+327 – 653); 6. Van Buren (331+323 – 654); 7. Waterford (335+326 – 661); 8. Kalida (323-342 – 665); 9. Botkins (349+322 – 671); 10. Delphos St. John’s (352+328 – 680); 11. National Trail (353+334 – 687); 12. Mogadore (351+353 – 704)
Pettisville Individual Scores: 12. Creighton Aeschliman (78+78 – 156); T20. Graycen Osterday (80+79 – 159); T. 30 Jack Leppelmeier (81+82 – 163), Rylee Bevard (81+82 – 163); T. 46 Gavin Knierim (89+84 – 173)